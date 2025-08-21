Gemini 2.5 Pro тепер доступна в GitHub Copilot. Але тільки для платних користувачів

Передплатники преміум-планів GitHub Copilot, включаючи Pro/Pro+, Business та Enterprise, тепер мають доступ до Google Gemini 2.5 Pro, найкращої LLM-моделі Google на сьогоднішній день. Про це повідомляє Windows Central.

«Gemini 2.5 Pro тепер загальнодоступна для клієнтів GitHub Copilot. Найновіша модель Gemini від Google і найдосконаліша модель для складних завдань. Вона демонструє потужні можливості мислення та кодування. Вона також лідирує у загальних тестах кодування, математики та природничих наук», — йдеться в анонсі.

Платні користувачі можуть використовувати Gemini 2.5 Pro в усіх сферах застосування GitHub Copilot, від VS Code до мобільного додатку через Xcode та на всіх проміжних етапах.

Що стосується безкоштовних користувачів GitHub Copilot, то їм доведеться скористатись чимось іншим. Наприклад, вони можуть працювати з Gemini 2.5 Pro через додаток Google Gemini. Також Google має власний інструмент командного рядка з відкритим кодом — Gemini CLI, і розширення Gemini Code Assist для VS Code. Обидва інструменти можна використовувати безкоштовно, авторизувавшись за допомогою особистого облікового запису Google.

Інтерфейс Gemini CLI дозволяє обрати Gemini 2.5 Flash або Pro, хоча при цьому попереджають, що користувача можуть повернути до Flash, якщо він досягне обмежень квоти. Це нічим не відрізняється від використання Gemini у веб-версії з безкоштовним обліковим записом.

Нагадаємо, що Google тестує нову функцію Gemini під назвою Projects. Вона буде схожа на однойменну функцію від OpenAI для ChatGPT. За допомогою проектів можна додавати файли, документи або код. Після цього розробник зможе попросити Gemini посилатися на ці файли під час діалогу з чат-ботом.