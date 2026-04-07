Новини 07/04/2026 17:48

GitHub Copilot CLI: тепер з підтримкою «агента огляду» Rubber Duck

Олександр Остапенко

Автор новин

GitHub офіційно розширює можливості Copilot у терміналі, впроваджуючи підтримку різних сімейств моделей. Це дозволяє розробникам отримувати точніші та перевірені пропозиції, обираючи між топовими ШІ-рішеннями безпосередньо в CLI.

Нова експериментальна функція Rubber Duck, яка з’явилась в GitHub Copilot CLI, дозволяє використовувати додаткову LLM від іншого постачальника в якості незалежного рецензента. Іншими словами, вона залучає модель від конкуруючої компанії для оцінки того, як працює ваша основна LLM.

GitHub стверджує, що у зв’язці Claude Sonnet 4.6 + Rubber Duck під керуванням GPT-5.4 можна компенсувати 74,7% розриву в продуктивності між «дешевою» Sonnet та флагманською Opus. Це дозволяє досягати кращих результатів у вирішенні складних багатофайлових та тривалих завдань. 

GitHub Copilot CLI: тепер із підтримкою «агента огляду» Rubber Duck

Перевага Rubber Duck в тому, що вона проводить огляд коду незалежно. Модель, яка переглядає власну роботу, все ще обмежена власними упередженнями навчання: ті самі навчальні дані та методи, ті самі сліпі зони.

За даними GitHub, Rubber Duck варто застосовувати для складних задач — тих, які охоплюють понад 3 файли та зазвичай потребують понад 70 кроків.

Коли активується Rubber Duck?

GitHub Copilot може автоматично викликати Rubber Duck для критики в тих контрольних точках, де незалежна оцінка найбільш необхідна. Користувач може запустити функцію за потреби, наприклад:

  • Після складання плану: раннє виявлення неоптимального рішення дозволяє уникнути посилення помилок у майбутньому.
  • Після складної реалізації: саме тоді, коли інший погляд на складний код може допомогти виявити проблеми.
  • Після написання тестів, перед їх виконанням: це шанс виявити прогалини в покритті тестами або хибні твердження.

Агент також може реактивно звертатися за оцінкою Rubber Duck, якщо він застряг у замкненому циклі або не може досягти прогресу. Консультація з Rubber Duck може розв’язати цю проблему.

Rubber Duck викликається через існуючий інструмент завдань Copilot. Наразі функція вмикається для всіх моделей сімейства Claude (Opus, Sonnet та Haiku), які використовуються як оркестратори у виборі моделей.

GitHub Copilot CLI: тепер з підтримкою «агента огляду» Rubber Duck

 07.04.2026 17:48

