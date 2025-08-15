logo

Новини 15/08/2025

GitHub додає підтримку BMP і TIFF, але все ще не розпізнає WebP та AVIF як зображення

Платформа спільної розробки та хостингу коду GitHub дозволила завантажувати додаткові типи файлів до задач, запитів на злиття, обговорень та коментарів. Нові зміни мають на меті спростити обмін кодом, даними, журналами тощо.

Нові підтримувані типи файлів включають:

  • Код та дані (.py, .yaml, .yml, .css, .xml, .html, .htm, .js, .sql, .java, .c, .cpp, .sh, .php, .ts, .tsx, .cs, .ipynb, .pdb, .xlsm, .tsv, .drawio, .bin)
  • Документи (.rtf, .doc)
  • Текстові повідомлення та електронні листи (.debug, .msg, .eml, .copilotmd)
  • Зображення (.bmp, .tif, .tiff)
  • Аудіо (.mp3, .wav)

Для отримання додаткової інформації представники GitHub радять ознайомитись з документацію сервісу.

Варто зауважити, що GitHub все ще відмовляється підтримувати популярні формати зображень WebP та AVIF. Зараз, якщо ви натиснете на файлі з розширенням .webp або .avif у репозиторії, з’явиться лише повідомлення «Переглянути Raw», ніби це двійковий файл, а не зображення. У PR diffs з’явиться повідомлення «Бінарний файл не показано».

Нагадаємо, що кілька днів тому Томас Домке оголосив про рішення піти з посади генерального директора (CEO) GitHub заради створення нового стартапу. Microsoft не збирається призначати на його місце нового керівника — популярний сервіс хостингу коду втратить незалежність і стане звичайним підрозділом корпорації.

