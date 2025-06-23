GitHub запроваджує нові обмеження в Copilot, щоб змусити користувачів перейти на більш дорогі тарифи

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Компанія GitHub повідомила, що для користувачів автодоповнювача коду GitHub Copilot запроваджуються щомісячні обмеження на певні типи запитів, тому їм доведеться платити більше, якщо вони хочуть перевищити нові ліміти. Про це інформує The Register.

Клієнти тарифних планів Copilot Pro, Pro+, Business та Enterprise все ще можуть робити необмежену кількість запитів з обмеженою швидкістю, використовуючи моделі OpenAI GPT-4.1 та GPT-4o для режиму агента, взаємодії в чаті та автодоповнення коду.

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Але ті, хто прагне виконувати більш складні завдання за допомогою штучного інтелекту, повинні враховувати кількість так званих «преміум-запитів». Запит — це будь-яка взаємодія з GitHub Copilot: введення або отримання даних. Преміум-запит включає функції, які потребують більшої обчислювальної потужності, зокрема Copilot Chat, агент кодування Copilot, режим агента в Copilot Chat, Copilot code review, Copilot Extensions та Copilot Spaces.

Швидкість використання виділеного обсягу преміум-запитів залежатиме від множника базової моделі штучного інтелекту. Наприклад, модель GPT-4.5 має преміальний множник запитів 50x, тому її використання для перевірки коду Copilot витратить ваш місячний ліміт у п’ять разів швидше, ніж використання Claude Opus 4 (10x), і в 200 разів швидше, ніж використання Google Gemini 2.0 Flash (0.25x).

Щомісячний розподіл преміум-запитів залежить від плану: Pro (300 на місяць), Pro+ (1500 на місяць), Business (300 на користувача на місяць) та Enterprise (1000 на користувача на місяць).

Платні користувачі Copilot можуть продовжувати робити преміум-запити, які перевищують їхні щомісячні ліміти, увімкнувши тарифний план з обліком даних, який починається від $0,04 за один запит.

Нагадаємо, що кілька днів тому генеральний директор GitHub Томас Домке заявив, що ключем до успіху для розробників в умовах поширення інструментів на базі ШІ є ручне редагування коду та вміння гнучко комбінувати свою роботу зі штучним інтелектом.

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