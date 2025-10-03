logo

Новини 03/10/2025 16:40

Gmail додає наскрізне шифрування на відправку електронних листів будь-кому

Дмитро Сімагін

Журналіст

Google оголошує, що користувачі Gmail тепер можуть надсилати електронні листи з наскрізним шифруванням будь-кому, навіть якщо поштова адреса одержувача знаходиться у іншого постачальника послуг e-mail. Про це пише блог Google.

Хоча Gmail вже шифрує дані під час передачі за допомогою TLS, шифрування на стороні клієнта означає, що браузер обробляє додаткове шифрування, перш ніж ваші дані потраплять на сервери Google. Це блокує тіло електронного листа, включаючи зображення та вкладення, тоді як заголовок, який містить тему та одержувачів, не матиме цього додаткового рівня захисту.

Під словом «будь-хто» Google має на увазі навіть тих, хто має іншого постачальника електронної пошти, такого як Outlook або пошта на власному домені. Нова система шифрування обходить стару, болісну вимогу ручного обміну сертифікатами безпеки S/MIME між відправником та одержувачем. 

Щоб надіслати електронний лист з додатковим шифруванням через Gmail, спочатку натисніть «Написати». У кутку вікна нового повідомлення має бути кнопка «Безпека повідомлень». Натисніть її, знайдіть опцію «Додаткове шифрування» та натисніть «Увімкнути». Після цього переконайтеся, що ви зробили це, перш ніж почати створювати чернетку електронного листа. Якщо ви ввімкнете шифрування після того, як вже почали писати, Gmail видалить вашу чернетку та відкриє нову, порожню.

Нова функція доступна лише для передплатників Google Workspace з планом Enterprise Plus. Google попереджає, що додаткове шифрування буде ВИМКНЕНО за замовчуванням, але його можна ввімкнути на рівні організаційного підрозділу та групи.

