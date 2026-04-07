Новини 07/04/2026 14:44

Голодні ігри за токени: «Дехто залишає агентів працювати годинами, щоб штучно завищити свої показники»

Дмитро Сімагін

Компанія Meta знайшла незвичний спосіб стимулювати своїх співробітників активніше використовувати штучний інтелект. В середині корпоративної мережі з’явилася таблиця лідерів, де працівники змагаються за обсяги споживання токенів обробки даних. Про це пише The Decoder.

Джерела в Meta стверджують, що один із співробітників створив таблицю лідерів у внутрішній мережі компанії під назвою Claudeonomics, яка відстежує споживання токенів серед понад 85 000 працівників. З’ясувалось, що за 30 днів розробники Meta загалом витратили 60 трильйонів токенів. Рекордсменом виявився користувач, який витратив 281 мільярд.

У таблиці лідерів використовуються такі назви, як «Легенда токенів», «Знавець моделей» та «Майстер кешування». Нібито це допомагає краще залучати співробітників до роботи з інструментами штучного інтелекту. 

Однак є й інший бік медалі: відомо, що деякі співробітники Meta просто залишають агентів штучного інтелекту працювати годинами, щоб покращити свої показники продуктивності в таблиці. Як наслідок, компанія витрачає зайві ресурси, оскільки токени не є безплатними.

Для чого Meta це робить?

  1. Конкуренція з гігантами: На фоні успіхів OpenAI, Microsoft та Google, Meta критично важливо забезпечити масове впровадження власних технологій всередині компанії.
  2. Тестування в реальних умовах: Коли тисячі інженерів та менеджерів щодня «навантажують» моделі Claude чи Llama, компанія отримує безцінний зворотний зв’язок для покращення майбутніх версій (зокрема давно очікуваної Llama 5).
  3. Прискорення розробки: Використання ШІ-асистентів для написання коду та аналізу документів має підвищити загальну ефективність роботи персоналу.

Meta фактично перетворює своїх співробітників на бета-тестерів, використовуючи азарт та змагальний дух для того, щоб випередити конкурентів у гонці озброєнь штучного інтелекту.

Нагадаємо, що токенмаксинг зараз поширений в багатьох компаніях, не лише в Meta. У кожній з них співробітники змагаються, хто витратить більше токенів на обчислення.

800 000 робочих місць: як IT впливає на економіку України

 07.04.2026 15:35

Голодні ігри за токени: «Дехто залишає агентів працювати годинами, щоб штучно завищити свої показники»

 07.04.2026 14:44

У Google Play з'явився пошук по відгуках: як він працює

 07.04.2026 12:06

Claude Code: в AMD вважають, що він став «лінивим» і йому не можна довіряти складні завдання

 07.04.2026 09:46

OpenAI просить правоохоронців розслідувати діяльність Ілона Маска

 07.04.2026 08:44

Умови користування Copilot змінились: тепер це не професійний інструмент

 06.04.2026 17:58

Netflix випустив безкоштовну модель штучного інтелекту, яка видаляє об'єкти на відео

 06.04.2026 17:04

Де найлегше знайти роботу в українському ІТ: MilTech і C++

 06.04.2026 15:46

Ефект вайб-кодингу: кількість заявок в App Store зросла на рекордні 84%

 06.04.2026 15:04

Хакери готувались півроку, витратили на обман $1 млн: подробиці крадіжки $280 млн з Drift Protocol

 06.04.2026 11:32

