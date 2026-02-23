Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

Google без попередження заблокувала акаунти передплатників найдорожчого тарифу AI Ultra, які підключали Gemini до популярного ШІ-агента OpenClaw через токени OAuth. Про це пише CyberSecurity News.

Проблема виникла через те, що тариф AI Ultra вартістю $250 на місяць дає практично безлімітний доступ до моделей Google через Gemini CLI та Antigravity. Однак користувачі OpenClaw та інших сторонніх агентів знайшли спосіб підключатися до серверів Google через перехоплені OAuth-токени, фактично отримуючи API-доступ вартістю тисячі доларів за фіксовані $250 на місяць. Коли таких людей стало багато, навантаження на бекенд різко зросло.

Фахівці Google запропонували найбільш швидкий та радикальний вихід — масове блокування акаунтів, які були помічені у використанні OpenClaw. Численні скарги користувачів на форумі Google не допомогли. У деяких зник доступ до Gmail, Workspace та інших сервісів компанії.

За словами представника Google Antigravity Варуна Мохана, облікові записи відключили через «зростання зловживань бекендом Antigravity», що погіршило якість обслуговування «реальних користувачів». Компанії потрібно було швидко зменшити навантаження на сервіс.

Команда Google розуміє, що частина користувачів просто не знала, що підключення OpenClaw суперечить умовам використання та обіцяє відновити доступ.

«Ми запропонуємо їм спосіб повернутися до системи, але наші можливості обмежені», — пояснив Мохан.

Розробник агента OpenClaw Пітер Штайнберг сьогодні назвав блокування Google «драконівським» порівняно з діями Anthropic, яка «пише мені і чемно обговорює проблеми». Він заявив, що видалить підтримку Antigravity.

Минулої п’ятниці, 20 лютого 2026 року, Anthropic оновила умови використання, заборонивши роботу в обхід API через токени OAuth у сторонніх інструментах, включаючи OpenClaw.

Нагадаємо, розробник OpenClaw кілька днів тому пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn