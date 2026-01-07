Google більше не буде щоквартала публікувати вихідний код Android

Компанія Google оголосила, що, починаючи з січня цього року, графік релізів вихідного коду Android буде змінено: замість щоквартальних випусків код AOSP публікуватимуть лише двічі на рік — у другому та четвертому кварталах. Про це повідомляє Android Authority.



Операційна система, на якій працюють всі телефони та планшети Android, базується на AOSP (Android Open Source Project). Google розробляє та випускає AOSP за ліцензією Apache 2.0, яка дозволяє будь-якому розробнику використовувати, змінювати та розповсюджувати власні операційні системи на основі модифікованого коду проекту без сплати комісій.

В оголошенні на сайті source.android.com повідомляються причини цього рішення:

«Починаючи з 2026 року, заради узгодження з нашою моделлю розробки, стабільною для транків, та забезпечення стабільності платформи для екосистеми, ми будемо публікувати вихідний код для AOSP у другому та четвертому кварталах. Для створення та внеску в AOSP ми рекомендуємо використовувати android-latest-release замість aosp-main. Гілка маніфесту aosp-latest-release завжди посилатиметься на найновіший реліз, опублікований в AOSP. Для отримання додаткової інформації дивиться Зміни в AOSP».

До останнього часу Google публікувала вихідний код майже кожної нової версії Android для мобільних пристроїв, зазвичай роблячи це кожного квартала.

