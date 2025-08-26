Google: до 2027 року всі Android-програми на телефоні мають бути від «перевірених розробників»

Починаючи з вересня 2026 року Google перевірятиме особи розробників, які створюють та розповсюджують додатки для всіх програм, встановлених на пристроях Android. Ця зміна має на меті ускладнити для зловмисників поширення шкідливих програм, повідомляє блог компанії.

Вимога стосується не лише програм з Google Play (які вже надходять від перевірених розробників), але й програм, завантажених нестандартно, які зазвичай надходять з інших магазинів та веб-джерел.

Очікується, що з 2027 року Google заблокує встановлення на пристроях Android програм від неперевірених розробників. Компанія стверджує, що головним мотивом її рішення є інформація про те, що завантажені зі сторонніх веб-джерел програми містять у понад 50 разів більше шкідливого програмного забезпечення, ніж програми з Google Play.

Варто зазначити, що Google Play Protect, служба сканування на наявність шкідливого програмного забезпечення, яка інтегрована в маркеплейс Google Play, вже сканує всі встановлені програми незалежно від їхнього походження. Таким чином, нова вимога не запобігає потраплянню шкідливих програм до користувачів, але ускладнює для їхніх розробників збереження анонімності. Google порівнює цю нову вимогу з перевірками документів в аеропорту, які перевіряють особу пасажирів та їхній багаж.

