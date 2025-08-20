Google Docs тепер читає документи вголос за допомогою Gemini

У сервіс Google Docs додали функцію відтворення тексту через віртуального помічника Gemini. Можна вибирати різні голоси та швидкість відтворення, повідомляє блог Google.

Функція призначена не тільки для авторів, але й для читачів, яким надано доступ до документу. Для прослуховування вмісту потрібно перейти в елемент меню «Інструменти» > «Аудіо» > «Прослухати цю вкладку».

Автори можуть додавати аудіокнопки, доступні в меню «Вставка» > « Аудіокнопки». Можна вставити кнопку відтворення безпосередньо в документ, щоб читачі могли легко прослухати текст одним натисканням миші. Після додавання кнопки в документ автори можуть змінити її підпис, колір і розмір.

Нова функція поки доступна лише англійською мовою та на ПК для користувачів Workspace з бізнес-, корпоративною або освітньою підписками, а також для власників AI Pro та Ultra. Про те, коли прослуховуванням тексту зможуть скористатись безкоштовні користувачі, не повідомляється.

У квітні Google оголосила про плани додати можливість перетворювати документи на подкасти за допомогою штучного інтелекту, але представлена функція аудіовідтворення виявилася зручнішою, якщо користувач просто хочеться послухати, що написав.

Нагадаємо, що кілька днів тому Google почала тестування нової функції Gemini під назвою Projects. Вона буде схожа на однойменну функцію від OpenAI для ChatGPT. За допомогою проектів можна додавати файли, документи або код. Після цього розробник зможе попросити Gemini посилатися на ці файли під час діалогу з чат-ботом.