logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 20/08/2025

Google Docs тепер читає документи вголос за допомогою Gemini

Дмитро Сімагін

Журналіст

У сервіс Google Docs додали функцію відтворення тексту через віртуального помічника Gemini. Можна вибирати різні голоси та швидкість відтворення, повідомляє блог Google.

Функція призначена не тільки для авторів, але й для читачів, яким надано доступ до документу. Для прослуховування вмісту потрібно перейти в елемент меню «Інструменти» > «Аудіо» > «Прослухати цю вкладку».

Автори можуть додавати аудіокнопки, доступні в меню «Вставка» > « Аудіокнопки». Можна вставити кнопку відтворення безпосередньо в документ, щоб читачі могли легко прослухати текст одним натисканням миші. Після додавання кнопки в документ автори можуть змінити її підпис, колір і розмір.

Нова функція поки доступна лише англійською мовою та на ПК для користувачів Workspace з бізнес-, корпоративною або освітньою підписками, а також для власників AI Pro та Ultra. Про те, коли прослуховуванням тексту зможуть скористатись безкоштовні користувачі, не повідомляється. 

У квітні Google оголосила про плани додати можливість перетворювати документи на подкасти за допомогою штучного інтелекту, але представлена функція аудіовідтворення виявилася зручнішою, якщо користувач просто хочеться послухати, що написав.

Нагадаємо, що кілька днів тому Google почала тестування нової функції Gemini під назвою Projects. Вона буде схожа на однойменну функцію від OpenAI для ChatGPT. За допомогою проектів можна додавати файли, документи або код. Після цього розробник зможе попросити Gemini посилатися на ці файли під час діалогу з чат-ботом.

Головна > Новини > Google Docs тепер читає документи вголос за допомогою Gemini

Найбільш обговорювані статті

Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude ProРозробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
Мова програмування Go оновлена до версії 1.25Мова програмування Go оновлена до версії 1.25
Все більше IT-компаній почали повертатися до формату особистих співбесід при прийомі на роботу.Через шахрайства зі штучним інтелектом Google та інші IT-компанії повертаються до особистих співбесід
Додаток Copilot від Microsoft для Windows 11 (і Windows 10) тепер підтримує розширений режим міркування на базі GPT-5.Користувачі Copilot отримали безкоштовний доступ до моделі міркування GPT-5
Google відкриє доступ до Gemini 2.5 Deep Research через APIGoogle відкриє доступ до Gemini 2.5 Deep Research через API
В Excel тепер можна аналізувати зображення за допомогою PythonВ Excel тепер можна аналізувати зображення за допомогою Python
В Gemini додали «Персональний контекст» і «Тимчасові чати»В Gemini додали «Персональний контекст» і «Тимчасові чати»
«Дія» шукає охочих отримувати щомісячні грошові виплати в рамках бета-тестування«Дія» шукає охочих отримувати щомісячні грошові виплати в рамках бета-тестування
В Google Translate додали функцію вивчення іноземних мовВ Google Translate додали функцію вивчення іноземних мов
Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Інтеграція GPT через API: 5 способів збільшити прибуток бізнесу за допомогою ШІ

Відтепер Gemini AI – частина Google Workspace: чим він здивує і як зекономити на ліцензіях?

 

«Ставки високі»: керівник Google готується до вирішальної битви з ChatGPT у 2025 році

Google випустив надпотужну LLM Gemini: генерує код на Python, Java, C++ та Go

Google випустила модель міркування Gemini Deep 2.5 Think, яка одночасно тестує кілька ідей

Gemini отримає доступ до дій користувача в усіх додатках Google

У сервіси Google додали чат-боти Gem, доступні для налаштування під конкретні завдання

Gemini тепер може аналізувати зміст відеофайлів в Google Drive

Інструмент Deep Research від Google став загальнодоступним

Google додає в Gemini нову функцію для роботи з кодом

Gemini має 350 мільйонів активних користувачів на місяць. Це все ще значно менше за ChatGPT

Google випустила модель Gemini 2.5. Вона перевершує DeepSeek R1 і одна з найкращих для роботи з кодом

В Google Docs додали опцію відправки електронних листів колегам

Google інтегрує Gemini в Android-додатки користувача. Відмовитись поки неможливо

Оновлена модель Gemini 2.5 Pro Preview (I/O edition) виявилась найкращою у веб-програмуванні

Через неспроможність виправити код у Google Gemini стався «нервовий зрив»

Android-додатки отримають доступ до LLM-моделі Gemini Nano, яка працює прямо на смартфоні

Google випустила «бюджетну» модель Gemini 2.5 Flash-Lite і фінальну версію Gemini 2.5 Pro

Google запевняє, що оновлена модель Gemini Pro 2.5 стала краще працювати з кодом

Google I/O 2025: преміум Gemini за $250/міс., новий рівень згенерованих відео та ШІ-композитор

В Google Drive з'явилась підтримка української мови при роботі з Gemini

Google додає до Gemini нову функцію Projects

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux
Новини - 2 тижні назад
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
Новини - 2 тижні назад
У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року
Новини - 4 тижні назад
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів
Новини - 3 тижні назад
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень
Новини - 1 тиждень назад
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
Новини - 3 тижні назад
Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer
Новини - 3 тижні назад
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами
Новини - 3 тижні назад
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code
Новини - 3 тижні назад
Айтівець з SQUAD загинув разом із донькою та собакою внаслідок атаки на Київ 31 липня

Новини

Google Docs тепер читає документи вголос за допомогою Gemini

 10 хвилин назад

Опитування Python-розробників: популярність PyCharm падає, лише 15% використовують останню версію 3.13

 1 годину назад

MCP тепер доступний для всіх у Visual Studio

 3 години назад

Кабмін запустить «електронний ТЦК». Яких змін чекати?

 19 години назад

Керівник AWS: заміна джунів на штучний інтелект — «одна з найдурніших ідей»

 20 години назад

OpenAI розглядає можливість додати шифрування в ChatGPT

 23 години назад

87% гейм-девелоперів застосовують штучний інтелект у робочих процесах — дослідження Google Cloud

 1 день назад

Тарифи на інструмент кодування Kiro назвали «трагедією, яка спустошує гаманець»

 1 день назад

Microsoft заборонила користувачам зупиняти оновлення програм

 2 дні назад

Claude зможе сам завершувати діалог, щоб запобігти шкідливому використанню

 2 дні назад

Спецпроєкти

Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
Топ текстів тижня
1.
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
2.
У ChatGPT може з’явитись реклама
3.
Через шахрайства зі штучним інтелектом Google та інші IT-компанії повертаються до особистих співбесід
4.
В Excel тепер можна аналізувати зображення за допомогою Python
5.
В Google Translate додали функцію вивчення іноземних мов
6.
«Дія» шукає охочих отримувати щомісячні грошові виплати в рамках бета-тестування
7.
Китайська влада наполягла, щоб DeepSeek навчала модель R2 на обладнанні Huawei. Але щось пішло не так
8.
Google відкриє доступ до Gemini 2.5 Deep Research через API
9.
В Gemini додали «Персональний контекст» і «Тимчасові чати»
10.
Google випустила мініатюрну модель Gemma 3 270M — її можна запустити на смартфоні

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: