Новини 27/02/2026 08:45

Google додає нові функції та вкладки в Translate

Дмитро Сімагін

Автор новин

Google оголосила про масштабне оновлення свого сервісу перекладу, додаючи в Translate нові алгоритми штучного інтелекту на базі Gemini для покращення точності та зручності користувачів, пише Neowin. Ключові зміни оновленого Google Translate включають:

  1. Контекстний переклад: Тепер Translate пропонує варіанти перекладу з урахуванням контексту. Це стосується слів із кількома значеннями (омонімів). Наприклад, для слова «bass» сервіс покаже різні переклади слова з поясненням залежно від того, чи йдеться про музичний інструмент, чи про вид риби. До кожного значення додаватимуться приклади використання. Це допоможе користувачам обрати найбільш правильний для їхнього контексту термін.
  2. Оновлений дизайн для Android: Користувачі Android-пристроїв отримають інтерфейс, подібний до того, що раніше з’явився на iOS. Він став більш лаконічним: з’явилося більше місця для введення тексту, більш зручним став доступ до голосового вводу, історії перекладів та камери. Також додано підтримку нових жестів (наприклад, свайп вниз для перегляду останніх запитів).
  3. Розширення офлайн-можливостей: Google додає 33 нові мови для завантаження на пристрій. Серед них — баскська, латинська, корсиканська, зулу та інші. Це дозволяє здійснювати переклад високої якості навіть без доступу до інтернету.
  4. Покращений переклад зображень: Завдяки інтеграції з технологією Google Lens переклад тексту на фотографіях став візуально досконалішим. Тепер перекладений текст органічно накладається на зображення, зберігаючи оригінальний фон та стиль. Ця функція доступна на смартфонах з об’ємом оперативної пам’яті від 6 ГБ.

У мобільному додатку Translate з’явилися дві нові вкладки, де можна попросити Gemini надати більше інформації про вираз, який вам потрібно перекласти. Також там можна поставити додаткові запитання до штучного інтелекту. Наприклад, після введення фрази для перекладу ви можете натиснути вкладку «Розуміти», і Gemini розповість вам усе, що вам потрібно про неї знати. 



Ще однією новою вкладкою є «Запитати», де ви можете ставити запитання природною мовою про значення суто місцевих виразів та ідіом. Штучний інтелект відразу підкаже вам відповідний вираз.

Оновлення Translate спрямовані на те, щоб зробити спілкування між людьми з різних країн природнішим і точнішим, мінімізуючи труднощі перекладу в складних лінгвістичних ситуаціях. Нові функції мають допомогти з ідіомами та розмовними виразами, яких немає в офіційних словниках.

Нова версія перекладача стане доступною для більшості користувачів протягом найближчих тижнів.

Нагадаємо, минулого року в Google Translate додали функцію вивчення іноземних мов.

