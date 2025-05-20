Google I/O 2025: преміум Gemini за $250/міс., новий рівень згенерованих відео та ШІ-композитор

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Під час щорічної конференції Google I/O 2025 компанія продемонструвала, як штучний інтелект пронизує її екосистему. Про це повідомили в Speka.

У новому плані Gemini Ultra компанія пообіцяла розширені можливості, але така підписка коштуватиме $250/міс. Сам помічник тепер вбудований у Chrome, гарнітуру змішаної реальності Android XR (проєкт Moohan із Samsung) і Workspace, де Gemini Pro 1.5 аналізує та пише листи в Gmail.

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Поліпшена модель Gemini 1.5 Pro запам’ятовує до 2 мільйонів токенів, відкриваючи роботу з великими документами, кодом і презентаціями.

Для спільної творчості представлено Canvas — інструмент, що перетворює ідеї на сайти, інфографіку чи подкасти у реальному часі. У сфері відео дебютував Flow, «відеоредактор майбутнього», який за допомогою моделі Veo 3 генерує короткометражки з кількома «камерами», розкадровкою й сценарним контролем.

Нова версія музичної моделі Lyria 2 тепер інтегрована з YouTube Shorts і Vertex AI. Google також представив Lyria RealTime, що дозволяє створювати музику в реальному часі — з підтримкою API Gemini.

Рішення Google для маркування контенту, створеного ШІ — Synth ID, вже використовувалося для понад 10 млрд фрагментів. Компанія також презентувала новий детектор, здатний розпізнавати водяні знаки навіть у частині зображення, аудіо або тексту. Інструмент стає доступним для перших тестувальників.

На сцені виступив Деміс Хасабіс із Google DeepMind, який анонсував DeepThink — «розширену» модель, що наближає продуктивність ШІ до нового рівня. За його словами, модель працює «на межі можливого» і покликана вдосконалити логічне міркування великих мовних моделей.

Пошук отримав AI Overviews із короткими відповідями, а Ask Photos дозволяє природними фразами шукати спогади у фотoархіві.

Android завдяки ШІ попереджає про шахрайські дзвінки, підсумовує розмови та начитує довгі тексти на екрані, тоді як Play Store отримав аудіопопередній перегляд книжок, спрощені інструменти для розробників та розширену аналітику, роблячи ставку на ШІ-контент.

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