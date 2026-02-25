Google Labs оновлює вайб-конструктор програм Opal: додано нові функції

Команда Google Labs оновила безкоштовний вайб-конструктор програм Opal — тепер в ньому можна автоматизувати та налаштовувати роботу агента на кожному етапі роботи, повідомляє блог Google.

До оновлення користувач просто обирав модель, прописував кожен крок та інструкції для автоматизації процесу розробки. Тепер ШІ-агенту на базі Gemini 3 Flash можна не тільки описувати завдання текстом, але й змінювати деталі в процесі роботи: для цього є чат, в якому юзер може залишати зворотний зв’язок.

Якщо агенту не вистачає інформації, він сам попросить користувача уточнити деталі або надіслати матеріали компанії через чат.

Також додали підтримку пам’яті. Конструктор зберігає дані з усіх сесій, наприклад з Google Таблиць і документів.

Завдяки оновленню користувачі Opal, які не мають технічних знань, зможуть створювати складні агентні робочі процеси у додатках, запевняє компанія.

Google Labs почала тестувати Opal у липні 2025 року у США. У листопаді відкрила доступ до інших країн, де працюють сервіси штучного інтелекту Google.

Нагадаємо, що Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw.

