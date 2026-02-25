banner
Новини 25/02/2026 17:35

Google Labs оновлює вайб-конструктор програм Opal: додано нові функції

Дмитро Сімагін

Автор новин

Команда Google Labs оновила безкоштовний вайб-конструктор програм Opal — тепер в ньому можна автоматизувати та налаштовувати роботу агента на кожному етапі роботи, повідомляє блог Google.

До оновлення користувач просто обирав модель, прописував кожен крок та інструкції для автоматизації процесу розробки. Тепер ШІ-агенту на базі Gemini 3 Flash можна не тільки описувати завдання текстом, але й змінювати деталі в процесі роботи: для цього є чат, в якому юзер може залишати зворотний зв’язок. 

Якщо агенту не вистачає інформації, він сам попросить користувача уточнити деталі або надіслати матеріали компанії через чат. 

Також додали підтримку пам’яті. Конструктор зберігає дані з усіх сесій, наприклад з Google Таблиць і документів.

Завдяки оновленню користувачі Opal, які не мають технічних знань, зможуть створювати складні агентні робочі процеси у додатках, запевняє компанія.

Google Labs почала тестувати Opal у липні 2025 року у США. У листопаді відкрила доступ до інших країн, де працюють сервіси штучного інтелекту Google.

Нагадаємо, що Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw.

Кінець епохи: перший трансатлантичний оптоволоконний кабель підняли після 37 років перебування на морському дні

 25.02.2026 16:00

«Запускайте в терміналі, керуйте зі смартфону»: Claude Code на ПК тепер можна управляти дистанційно

 25.02.2026 14:35

«Надати повний доступ до п'ятниці»: міністр оборони США погрожує конфіскувати ключову технологію Anthropic

 25.02.2026 11:55

Discord відкладає перевірку віку користувачів. Причиною став Пітер Тіль

 25.02.2026 10:43

Велике оновлення Claude Cowork: тепер можна створювати агентів для конкретних робочих завдань

 25.02.2026 08:55

«Без них всім буде погано»: керівники Microsoft виступили на захист джуніорів

 24.02.2026 17:32

Google та Apple тестують шифрування RCS-повідомлень між Android та iOS

 24.02.2026 16:23

У Росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип Instagram

 24.02.2026 14:55

Anthropic звинувачує китайські компанії в масовій крадіжці можливостей Claude

 24.02.2026 11:55

