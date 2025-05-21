Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini
Компанія представила нову технологію, яка дозволить перекладати мову співрозмовників у сервісі Google Meet у онлайн-режимі. Про це повідомив Уніан.
Для перекладу мови сервіс використовуватиме платформу Gemini. Слова автоматично перекладатимуться встановленою у співрозмовника мовою, при цьому збережуться звук голосу, інтонація й навіть емоції, щоб спілкування відчувалося більш природним.
На цьому етапі доступні тільки дві мови: англійська та іспанська. Саме їх і використовували в демонстраційному ролику.
При цьому вже скоро Google планує додати можливість перекладу мови італійською, португальською та німецькою.
Першими випробувати новинку зможуть передплатники Google AI Pro і нового тарифу AI Ultra, після них — корпоративні клієнти.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: