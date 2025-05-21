Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

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Компанія представила нову технологію, яка дозволить перекладати мову співрозмовників у сервісі Google Meet у онлайн-режимі. Про це повідомив Уніан.

Для перекладу мови сервіс використовуватиме платформу Gemini. Слова автоматично перекладатимуться встановленою у співрозмовника мовою, при цьому збережуться звук голосу, інтонація й навіть емоції, щоб спілкування відчувалося більш природним.

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На цьому етапі доступні тільки дві мови: англійська та іспанська. Саме їх і використовували в демонстраційному ролику.

При цьому вже скоро Google планує додати можливість перекладу мови італійською, португальською та німецькою.

Першими випробувати новинку зможуть передплатники Google AI Pro і нового тарифу AI Ultra, після них — корпоративні клієнти.

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