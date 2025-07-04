Google надав українцям доступ до ШІ-моделі Veo 3, що може генерувати реалістичне відео зі звуком
Компанія Google надала доступ користувачам в Україні до своєї моделі генерації відео — Veo 3, повідомили в DOU.
Користуватися Veo 3 можуть підписники Google AI Pro. Модель доступна в застосунку та на сайті Gemini. Особливість Veo 3 в тому, що вона дозволяє на базі текстових запитів генерувати 8-секундні відео одразу зі звуком.
Усі ролики, створені за допомогою цієї моделі в застосунку Gemini, матимуть видимий водяний знак, а також приховану мітку SynthID, яку неможливо видалити без втрати якості. Це частина політики Google щодо прозорості походження AI-контенту.
Підписка на Google AI Pro коштує 910 грн на місяць, а також має безплатний пробний місяць. Кількість генерування роликів обмежена кількома відео.
В Google додали, що тестують інструмент SynthID Detector, який дозволяє ідентифікувати, чи створено відео штучним інтелектом. Найближчим часом цей інструмент планують зробити доступним для ширшого кола користувачів.
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