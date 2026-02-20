Google повертає лідерство серед LLM: нова модель Gemini 3.1 Pro демонструє рекорди продуктивності

Google випустила Gemini 3.1 Pro. Нова LLM перевершує всіх попередників та конкурентів в основних бенчмарках, особливо в логічних та наукових тестах. Компанія-розробник запевняє, що модель Gemini 3.1 Pro є «кроком уперед у сфері базового мислення».

Експерти визначають покращення якості 3.1 Pro на 15% порівняно з попередніми версіями: модель «сильніша, швидша… та ефективніша, потребує менше токенів виведення».

Результати бенчмарків демонструють, що 3.1 Pro стала новим лідером у вирішенні складних задач. Наприклад, у тесті ARC-AGI-2, який оцінює здатність моделі вирішувати нові логічні закономірності, вона досягла 77,1%, що більш ніж удвічі перевищує продуктивність міркування порівняно з 3 Pro.

Окрім абстрактної логіки, внутрішні бенчмарки показують, що 3.1 Pro дуже конкурентоспроможна в спеціалізованих областях. Наприклад, в агентному кодуванні (SWE-Bench Verified) новинка має практично однаковий результат (80,6%) з Claude Opus 4.6 від Anthropic (80,8%). Однак 3.1 Pro суттєво випереджає всіх конкурентів в інших тестах кодування — Terminal-Bench 2.0 (68,5%) і LiveCodeBench Pro (2887).

Нова модель набрала рекордні 94,3% у бенчмарку наукових знань GPQA Diamond. У довгостроковому бенчмарку професійних завдань APEX-Agents LLM 3.1 Pro отримала 33,5% — значний стрибок порівняно з іншими провідними моделями на ринку. У мультимодальному розумінні (MMMLU) новинка теж лідирує — 92,6%.

Варто відмітити, що флагманська модель Anthropic Opus 4.6 все ще зберігає найвищий бал у Humanity’s Last Exam та τ²-bench. Що стосується GPT-5.3-Codex, то вона лідирує в SWE-Bench Pro (Public) та Terminal-Bench 2.0 при оцінці з використанням власного обладнання Codex, а не стандартного обладнання агента Terminus-2.

Однією з визначних особливостей Gemini 3.1 Pro є її здатність генерувати анімовані SVG-зображення з текстових запитів. Оскільки вони базуються на коді, а не на пікселях, їхній розмір файлів набагато менший порівняно з традиційним відео, що дуже важливо у візуальному оформленні веб-сайтів, презентацій та корпоративних застосунків.

Що стосується вартості, то робота з Gemini 3.1 Pro обійдеться вам дешевше, ніж з Opus 4.6. При введенні даних доведеться заплатити лише $2 за 1 млн токенів для запитів до 200 тисяч токенів, і $4 за 1 млн токенів для запитів, які перевищують 200 тисяч токенів. Ціна на виведення: $12 за 1 млн токенів для запитів до 200 тис. і $18 за 1 млн токенів для запитів понад 200 тис.

Модель Gemini 3.1 Pro доступна для програм на базі Gemini, NotebookLM для передплатників Google AI Pro та Ultra, а також в Gemini API через Google AI Studio, Antigravity, Vertex AI, Gemini Enterprise, Gemini CLI та Android Studio для розробників.

Нагадаємо, творець Claude Code прогнозує, що програмісти припинять писати код вже до кінця 2026 року.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn