Google припиняє підтримку Pytype — інструменту тестування коду Python

В оновленні файлу README репозиторію GitHub Pytype розробники Google оголосили, що Python 3.12 буде останньою підтримуваною версією мови для статичного аналізатора типів Pytype. Про це інформує Neowin.

Рішення пояснюється тим, що архітектура Pytype на основі байт-коду має численні проблеми, пов’язані з реалізацією функцій, що враховують нові пропозиції щодо покращення Python (PEP). Це пояснюється «вродженою нестабільністю та схильністю байт-коду до змін».

Pytype — досить популярний статичний аналізатор типів, розроблений власними силами Google для задоволення внутрішніх потреб компанії. Він не є офіційним продуктом Google, але широко використовувався її розробниками для визначення типів навіть за відсутності явних анотацій, без запуску коду. Pytype також доступний як репозиторій GitHub для безкоштовного використання.

Pytype був створений переважно для використання в Linux, але також працював на macOS та Windows (через підсистему Windows для Linux). З моменту свого першого запуску в 2012 році він пройшов кілька ітерацій, включаючи співпрацю з Guido та mypy для створення typeshed, центрального репозиторію для анотацій типів.

Користувачі Pytype на публічних форумах висловили жаль з приводу припинення підтримки, але загалом поставились із розумінням причин такого рішення. Дехто припустив, що це питання вже давно вирішене, оскільки членів команди розробників Pytype, очевидно, нещодавно звільнили.