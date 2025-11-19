logo

Новини 19/11/2025 11:13

Google розробляє версію AI Studio для мобільного вайб-кодування

Дмитро Сімагін

Журналіст

Незабаром Google випустить мобільну версію AI Studio. Популярна платформа для вайб-кодування на базі Gemini з’явиться на смартфонах та інших гаджетах на початку 2026 року, повідомляє PC Mag.

Логан Кілпатрік, керівник підрозділу Google AI Studio, опублікував пост на X, заявивши, що «не може дочекатися» релізу. Далі Кілпатрік пояснив, що майбутній додаток допоможе розробникам «створювати код на ходу». 

Інший член команди Google AI Studio, Аммар Реші, використав відповіді на публікацію, щоб попросити користувачів поділитися своїми ідеями щодо функцій, які вони хотіли б бачити в мобільній версії.

Ні Кілпатрік, ні Реші не надали подробиць про те, як AI Studio виглядатиме на мобільних пристроях, коли цей застосунок буде запущено, або які платформи він підтримуватиме. Але, оскільки інші інструменти Google для роботи зі штучним інтелектом, такі як Gemini, доступні в App Store, що може свідчити про те, що AI Studio також буде доступний, як мінімум, на iPhone та iPad.

Google описує AI Studio як спосіб для розробників «використовувати природну мову для створення повнофункціональних програм». З моменту запуску наприкінці 2023 року веб-версія AI Studio стала популярним інструментом вайб-кодування — процесу, коли розробники використовують штучний інтелект для виконання роботи з генерації коду.

Нагадаємо, що сьогодні компанія Google випустила нову мультимодальну LLM-модель Gemini 3 Pro, яку вже названо найпотужнішою з усіх у сімействі Gemini. Новинка доступна в додатку Gemini, пошуку Google (AI Mode), а також в інструментах для розробників і корпоративних клієнтів.

 

