Новини 24/02/2026 16:23

Google та Apple тестують шифрування RCS-повідомлень між Android та iOS

Дмитро Сімагін

Автор новин

Google та Apple почали тестування функції зашифрованого обміну повідомленнями по протоколу RCS між Android та iOS. Компанії використовують наскрізне шифрування, завдяки чому повідомлення між користувачами Android та iOS не можуть бути прочитані ніким, крім них самих, пише 9to5google.

Rich Communication Services (RCS) — це сучасний протокол обміну повідомленнями, який замінює застарілі SMS/MMS. Він пропонує користувачам функціонал месенджерів (Viber/WhatsApp) безпосередньо у стандартному додатку «Повідомлення».

Для участі в тестуванні на iPhone знадобиться встановити iOS 26.4 beta 2. Також потрібна підтримка цієї функції оператором мобільного зв’язку. 

Якщо бета-версія операційної системи iOS вже встановлена, необхідно перейти до програми «Налаштування», вибрати розділ «Повідомлення» та в меню «RCS-повідомлення» активувати опцію «Наскрізне шифрування». 

На пристроях з Android має бути встановлена ​​остання бета-версія програми Google Messages. Масове розгортання функції наскрізного шифрування RCS-повідомлень має початися з виходом одного з майбутніх оновлень iOS 26.

Компанія Apple підключила підтримку RCS ще у вересні 2024 року, з виходом iOS 18. Але до останнього часу передача повідомлень по цьому протоколу не забезпечувалась шифруванням.

Нагадаємо, що в екосистемі Android виявлено перше шкідливе ПЗ, яке координує свою роботу зі штучним інтелектом.

