logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 03/10/2025 12:36

Google вимагає по $25 з кожного Android-розробника «за верифікацію». Але будуть виключення

Дмитро Сімагін

Журналіст

Представники Google розкрили додаткові подробиці майбутньої верифікації Android-розробників, яка почнеться в 2026 році. За реєстрацію розробника стягуватиметься плата в $25, але для персонального використання, студентів та ентузіастів буде надано безкоштовний варіант облікового запису, який дозволяє встановлювати свої додатки на обмеженій кількості пристроїв. Цей варіант не потребує надання посвідчення особи, пишуть в блозі техпідтримки Google.

Хоча безкоштовний варіант може застосовуватися без верифікації розробника, але він має обмеження для масового поширення застосунків і не вирішує проблем, озвучених проектом F-Droid. Адже Google вимагає реєстрації в Android Developer Console кожного пристрою, на який програма може бути встановлена. За задумом компанії, подібне обмеження не дозволить зловмисникам зловживати безкоштовним неверифікованим обліковим записом.

Перед встановленням сторонньої програми користувач повинен визначити унікальний ідентифікатор свого пристрою і передати його розробнику програми, зареєстрованому в Google як студент або ентузіаст. Після цього розробник повинен додати ідентифікатор пристрою через інтерфейс Android Developer Console і у такий спосіб авторизувати можливість встановлення своєї програми на конкретному пристрої.

З додаткових проблем, які можуть виникнути у користувачів під час встановлення програм після введення обов’язкової верифікації розробників, згадується необхідність доступу до інтернету для виконання перевірок під час встановлення програми. При першому встановленні програми платформа Android надсилатиме запит до сервісу Android Developer Verifier для перевірки проходження верифікації розробником програми, який завірив пакет своїм цифровим підписом.

Для найпопулярніших програм Android Developer Verifier буде підтримувати кеш ідентифікаторів, що зберігається на пристрої. Це дозволяє в окремих випадках обійтися без зовнішньої перевірки. 

Google також працює над реалізацією можливості для каталогів додатків, що дозволяє обійтися без додаткових зовнішніх перевірок — каталоги зможуть використовувати токени попередньої автентифікації (pre-auth token), за допомогою яких можна встановити пов’язані з ними програми.

Підтримка прямої установки будь-яких програм за допомогою утиліти “adb” (Android Debug Bridge) збережеться, але така установка вимагає підключення пристрою до зовнішнього комп’ютера та увімкнення режиму розробника. Запровадження верифікації не торкнеться процесів тестування, налагодження та запуску додатків, які розробляються в середовищі Android Studio, в якому для взаємодії з пристроями використовується “adb”. Також буде зроблено винятки для корпоративних програм, встановлення яких здійснюється за допомогою інструментів централізованого управління.

Верифіковані облікові записи розробників, яких раніше викрили в поширенні шкідливих змін, будуть обмежені, а всі пов’язані з ними програми блокуватимуться для встановлення на пристроях користувачів. Блокування буде застосовуватися не тільки до авторів шкідливого ПЗ, але і до розробників, залучених до його поширення обманним шляхом, наприклад, після захоплення облікового запису через фішинг.

В обговоренні представники Google визнали, що в деяких випадках, наприклад, при розповсюдженні програм для політичних дисидентів, автори програм хочуть зберегти анонімність. Для захисту інтересів подібних категорій розробників Google обіцяє публічно не розголошувати персональні дані (обіцянка не стосується розкриття даних у відповідь на запити правоохоронних органів).

Головна > Новини > Google вимагає по $25 з кожного Android-розробника «за верифікацію». Але будуть виключення

Найбільш обговорювані статті

В Google Диск інтегрували додатковий захист від шкідливого софтуВ Google Диск інтегрували додатковий захист від шкідливого софту
«Бум йде на спад»: платформи вайб-кодингу втрачають трафік«Бум йде на спад»: платформи вайб-кодингу втрачають трафік
«Будуть знищені всі альтернативні Android-магазини»: конкурент Google Play скаржиться на нові вимоги реєстрації розробників«Будуть знищені всі альтернативні Android-магазини»: конкурент Google Play скаржиться на нові вимоги реєстрації розробників
Редактор коду Cursor відкрив безкоштовний курс для розробниківРедактор коду Cursor відкрив безкоштовний курс для розробників
Google Україна запускає навчальний курс для middle-розробників
Гороховський, Клопотенко, Янович, OTOY «заварять» БОРЩ: нова конференція в Києві про силу єдності та партнерство від Vector та I AM IDEAГороховський, Клопотенко, Янович, OTOY «заварять» БОРЩ: нова конференція в Києві про силу єдності та партнерство від Vector та I AM IDEA
Anthropic випускає Claude Sonnet 4.5 — «найкращу в світі модель для програмування»Anthropic випускає Claude Sonnet 4.5 — «найкращу в світі модель для програмування»
Microsoft запускає в Excel і Word новий режим vibe workingMicrosoft запускає в Excel і Word новий режим vibe working
OpenAI додала в інтерфейс ChatGPT кнопку «Купити»OpenAI додала в інтерфейс ChatGPT кнопку «Купити»
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux

CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Мобільні застосунки: їх види та особливості

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Ринок не шкодує нікого: Google звільнив 100 одноруких роботів

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин

 

Легендарний і найоплачуваніший програміст у Google: хто він?

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Новини - 1 місяць назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 3 тижні назад
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
Новини - 3 тижні назад
Claude тепер може створювати та редагувати файли
Новини - 3 тижні назад
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
Новини - 3 тижні назад
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
Новини - 4 тижні назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 4 тижні назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 2 тижні назад
Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути
Новини - 2 тижні назад
Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

Новини

Gmail додає наскрізне шифрування на відправку електронних листів будь-кому

 25 хвилин назад

Кількість IT-вакансій в Україні за квартал зросла на 12%. Це рекордний показник з початку війни

 1 годину назад

Google вимагає по $25 з кожного Android-розробника «за верифікацію». Але будуть виключення

 4 години назад

Python-розробники отримали можливість імпортувати в Excel бібліотеки на свій вибір

 5 години назад

В інструмент кодування Jules додали інтерфейс командного рядка та публічний API

 8 години назад

Хакери зламали приватні репозиторії Red Hat на GitHub

 1 день назад

Редактор коду Cursor оновлено до версії 1.7

 1 день назад

JetBrains робить ще одне IDE безкоштовним для некомерційного використання

 1 день назад

Claude Code лідирує серед ШІ-інструментів розробки, але великі компанії віддають перевагу GitHub Copilot

 1 день назад

Salesforce випустила інструмент для вайб-кодингу Agentforce Vibes

 1 день назад

Спецпроєкти

Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Топ текстів тижня
1.
Google Україна запускає навчальний курс для middle-розробників
2.
Редактор коду Cursor відкрив безкоштовний курс для розробників
3.
«Бум йде на спад»: платформи вайб-кодингу втрачають трафік
4.
«Будуть знищені всі альтернативні Android-магазини»: конкурент Google Play скаржиться на нові вимоги реєстрації розробників
5.
Android для платформи ПК з’явиться в наступному році
6.
Microsoft запускає в Excel і Word новий режим vibe working
7.
OpenAI додала в інтерфейс ChatGPT кнопку «Купити»
8.
JetBrains хоче навчати свої моделі на вашому коді. Взамін пропонує безкоштовний софт
9.
Редактор коду Zed для Windows представлено в публічній бета-версії
10.
JetBrains робить ще одне IDE безкоштовним для некомерційного використання

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: