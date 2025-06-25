logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 25/06/2025

Google випустила генератор зображень Imagen 4. Він буде безкоштовним протягом «обмеженого часу»

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Google випустила генератор зображень наступного покоління — Imagen 4, назвавши його «найкращою на сьогоднішній день моделлю перетворення тексту на зображення». Як запевняє компанія-розробник, Imagen 4 пропонує значно покращену візуалізацію тексту в порівнянні з попередніми моделями.

Imagen 4 доступний у вигляді платної попередньої версії через API Gemini, а також для обмеженого безкоштовного тестування у Google AI Studio. На даний час сімейство Imagen 4 включає дві моделі: Imagen 4 та Imagen 4 Ultra.

Модель Imagen 4 розроблена для вирішення широкого спектру завдань генерації зображень із суттєвим покращенням якості — особливо при роботі з текстом — у порівнянні з Imagen 3. Вартість використання Imagen 4 становить $0,04 за одне згенероване зображення.

Флагманська модель Imagen 4 Ultra призначена для створення зображень, які максимально точно відповідають текстовим підказкам користувача, що дозволяє досягти кращих результатів у порівнянні з іншими провідними генеративними моделями. Вартість одного зображення, створеного за допомогою Imagen 4 Ultra, становить $0,06.

Усі зображення, створені моделями Imagen 4, мають маркування у вигляді невидимого цифрового водяного знаку SynthID.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Google випустила генератор зображень Imagen 4. Він буде безкоштовним протягом «обмеженого часу»

Найбільш обговорювані статті

Оновлення Telegram: списки завдань та розширення рекламних функційОновлення Telegram: списки завдань та розширення рекламних функцій
GitHub запроваджує нові обмеження в Copilot, щоб змусити користувачів перейти на більш дорогі тарифиGitHub запроваджує нові обмеження в Copilot, щоб змусити користувачів перейти на більш дорогі тарифи
Anthropic: LLM-моделі шантажують користувачів заради захисту своїх цілейAnthropic: LLM-моделі шантажують користувачів заради захисту своїх цілей
Meta не змогли купити ШІ-стартап Іллі Суцкевера за $32 млрд, а тепер намагається переманити їхнього CEO
Україну на виставці VivaTech 2025 представляли 16 стартапів. Один з них визнали найперспективнішим соціально-екологічним проєктом заходу
Програмісти яких країн найчастіше генерують код — результати дослідженняПрограмісти яких країн найчастіше генерують код — результати дослідження
Microsoft видалить застарілі драйвери з Windows UpdateMicrosoft видалить застарілі драйвери з Windows Update
У пакетах npm виявили код, який циклічно відтворює гімн України для відвідувачів російських сайтівУ пакетах npm виявили код, який циклічно відтворює гімн України для відвідувачів російських сайтів
Третина згенерованого коду потрапляє в продакшн без перевірки — звіт CloudsmithТретина згенерованого коду потрапляє в продакшн без перевірки — звіт Cloudsmith
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Легендарний і найоплачуваніший програміст у Google: хто він?

Ринок не шкодує нікого: Google звільнив 100 одноруких роботів

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Гуглимо професійно: 14 операторів та фішок пошукової системи (частина друга)

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

«ПриватБанк» скасував тарифи за банківське обслуговування айтівців. За що тепер не потрібно платити

 

Революція в SEO: Google відкриває доступ до нових можливостей ШІ

Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин

 

Wise IT отримала ще одну спеціалізацію від Google Cloud. Що це дає замовникам хмарних рішень

 

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
Новини - 2 тижні назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 2 тижні назад
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%
Новини - 3 тижні назад
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
Новини - 4 тижні назад
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
Новини - 2 тижні назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 1 тиждень назад
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Новини - 1 місяць назад
Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini
Новини - 1 тиждень назад
Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI
Новини - 4 тижні назад
«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

Новини

Google випустила генератор зображень Imagen 4. Він буде безкоштовним протягом «обмеженого часу»

 1 годину назад

В Україні підрахували, коли у розробників найбільше зростає зарплата

 2 години назад

Через потік відгуків, створених ChatGPT, рекрутери теж почали використовувати ШІ-інструменти

 5 години назад

Google подарувала Linux Foundation технологію Agent2Agent

 7 години назад

У Microsoft проблеми з Copilot: співробітники віддають перевагу ChatGPT

 8 години назад

Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie

 20 години назад

«Київстар» представив власний хмарний сервіс Kyivstar Cloud

 21 годину назад

За рік число ШІ-вакансій у LinkedIn зросло в шість разів

 1 день назад

IT-ФОП закривають вдвічі частіше, ніж відкривають

 1 день назад

CEO GitHub пояснив, чому компанії повинні продовжувати наймати джунів

 1 день назад

Спецпроєкти

Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Топ текстів тижня
1.
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
2.
В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача
3.
У пакетах npm виявили код, який циклічно відтворює гімн України для відвідувачів російських сайтів
4.
Нові стимули для мобілізованих ФОП: держава спише всі податкові борги
5.
Оновлення Telegram: списки завдань та розширення рекламних функцій
6.
Microsoft видалить застарілі драйвери з Windows Update
7.
В Україні з’ясували, які IT-вакансії без досвіду найбільш конкурентні
8.
Meta не змогли купити ШІ-стартап Іллі Суцкевера за $32 млрд, а тепер намагається переманити їхнього CEO
9.
51% фахівців рівня TechLead вважають, що штучний інтелект негативно впливає на галузь
10.
Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: