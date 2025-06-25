Google випустила генератор зображень Imagen 4. Він буде безкоштовним протягом «обмеженого часу»
Google випустила генератор зображень наступного покоління — Imagen 4, назвавши його «найкращою на сьогоднішній день моделлю перетворення тексту на зображення». Як запевняє компанія-розробник, Imagen 4 пропонує значно покращену візуалізацію тексту в порівнянні з попередніми моделями.
Imagen 4 доступний у вигляді платної попередньої версії через API Gemini, а також для обмеженого безкоштовного тестування у Google AI Studio. На даний час сімейство Imagen 4 включає дві моделі: Imagen 4 та Imagen 4 Ultra.
Модель Imagen 4 розроблена для вирішення широкого спектру завдань генерації зображень із суттєвим покращенням якості — особливо при роботі з текстом — у порівнянні з Imagen 3. Вартість використання Imagen 4 становить $0,04 за одне згенероване зображення.
Флагманська модель Imagen 4 Ultra призначена для створення зображень, які максимально точно відповідають текстовим підказкам користувача, що дозволяє досягти кращих результатів у порівнянні з іншими провідними генеративними моделями. Вартість одного зображення, створеного за допомогою Imagen 4 Ultra, становить $0,06.
Усі зображення, створені моделями Imagen 4, мають маркування у вигляді невидимого цифрового водяного знаку SynthID.
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