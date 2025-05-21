Google випустила Stitch — інструмент для розробки UI

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Компанія Google представила новий інструмент розробки під назвою Stitch. Він допомагає створювати інтерфейси веб- та мобільних додатків. За допомогою Gemini 2.5 Pro та Gemini 2.5 Flash, Stitch може генерувати дизайн користувацького інтерфейсу (UI) на основі текстових запитів або зображень. Про це повідомляє The Verge.

Розробка в Stitch відбувається шляхом текстових підказок або навіть зображення. У підсумку програміст отримує не тільки готовий візуальний інтерфейс, але й код HTML та CSS для згенерованих дизайнів. Для роботи користувачі можуть обирати між LLM-моделями Gemini 2.5 Pro від Google та Gemini 2.5 Flash.

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Однією з важливих функцій Stitch є можливість генерації кількох варіантів інтерфейсу, що дозволяє порівнювати різні стилі та макети. Інструмент Stitch підтримує прямий експорт у Figma, що дає змогу дизайнерам працювати над своїми проектами більш професійно.

Найближчим часом Stitch отримає додаткові функції, в тому числі можливість редагування дизайну за допомогою коментарів до скріншотів. Розробники зможуть виділяти елементи та додавати анотації щодо потрібних змін.

Нагадаємо, що кілька днів тому команда Google DeepMind випустила AlphaEvolve — «суперагент» на базі Gemini 2.0, який може генерувати та перевіряти десятки тисяч варіантів коду, поки не знайде найкращий серед них алгоритм.

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