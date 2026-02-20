Google заблокувала 80 тисяч акаунтів розробників та відхилила 1,75 млн заявок на публікацію програм

Google стверджує, що за підсумками 2025 року компанія заблокувала понад 255 000 додатків для Android, запобігши надмірному доступу до конфіденційних даних користувачів, та відхилила публікацію в Google Play понад 1,75 млн мобільних застосунків через порушення правил.

Також Google минулого року заблокувала понад 80 000 облікових записів розробників, які намагалися публікувати шкідливі додатки, пише блог компанії.

«Ми постійно вдосконалюємо наші правила та засоби захисту, щоб заохочувати безпечні, високоякісні додатки в Google Play та зупиняти зловмисників, перш ніж вони завдадуть шкоди», — йдеться в заяві Google.

Google Play Protect, вбудований в Android захист від шкідливого та небажаного ПЗ, щодня сканує понад 350 млрд мобільних програм, які встановлено на 2,8 млрд пристроїв.

Що стосується боротьби зі спам-оцінками, то минулого року Google заблокувала 160 мільйонів спам-оцінок та фейкових відгуків, які включали завищені та занижені відгуки.

З метою посилення безпеки користувачів компанія провела понад 10 000 перевірок вже опублікованих додатків та посилила можливості виявлення проблем у нових програмах. Для цього в інструменти перевірки Google Play інтегрували новітні генеративні LLM-моделі. Це дозволило рецензентам швидше та точніше виявляти складні проблеми в роботі програм.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Google не вважають проблемою, якщо чат-бот Gemini іноді бреше користувачам.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn