Google запускає Nano Banana 2: генерація зображень до 4К

Компанія Google представила Nano Banana 2 (офіційна назва — Gemini 3.1 Flash Image). Це нове покоління нейромережі, що поєднує інтелектуальні можливості версії Pro зі швидкістю серії Flash. Модель створена для миттєвої та більш реалістичної генерації. Крім того, з нею можна краще редагувати медіаконтент.

Модель Nano Banana 2 стане стандартною в додатку Gemini для режимів Fast, Thinking та Pro. У переліку її головних інновацій варто виділити:

Швидкість та якість рівня Pro : Користувачі тепер отримують доступ до преміальних функцій (висока деталізація, робота зі складними інструкціями) у надшвидкому режимі. Модель підтримує роздільну здатність до 4K та 10 різних форматів (від 16:9 до вертикальних 9:16).

Інтеграція з реальним світом : Завдяки зв’язку з Google Search модель використовує актуальні дані для створення фотореалістичних зображень, які відповідають реальним локаціям, подіям чи погодним умовам.

Текст та локалізація : Нейромережа навчилася рендерити чіткий, розбірливий текст. Вона може не просто створювати написи, але й автоматично перекладати та локалізувати текст безпосередньо всередині зображень.

Узгодженість персонажів : Тепер ШІ може зберігати зовнішність до 5 персонажів та деталізацію до 14 об’єктів у серії різних генерацій, що є критично важливим для створення сторібордів, коміксів чи рекламних кампаній.

Безпека: Весь контент маркується водяними знаками SynthID та підтримує стандарти C2PA, що забезпечує прозорість походження зображень.

Модель уже інтегрується в екосистему Google: застосунок Gemini (замінюючи попередні версії), Google Search (через Lens та AI Mode), Google Ads та інструмент для креаторів Flow. Розробники можуть отримати доступ до Nano Banana 2 через Google AI Studio та Vertex AI.

Google вперше випустила Nano Banana у серпні 2025 року в додатку Gemini. У листопаді компанія представила Nano Banana Pro — модель, яка дозволяє користувачам створювати більш детальні та високоякісні зображення.

Реліз Nano Banana 2 відбувся лише через 16 днів після того, як китайська компанія Alibaba випустила Qwen-Image-2.0, модель з 7 мільярдами параметрів. Вона, на думку багатьох розробників, вже перевершує за якістю Nano Banana Pro при значно меншій вартості використання.

Нагадаємо, що Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw.

