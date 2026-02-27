banner
banner
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 27/02/2026 10:34

Google запускає Nano Banana 2: генерація зображень до 4К

Дмитро Сімагін

Автор новин

Компанія Google представила Nano Banana 2 (офіційна назва — Gemini 3.1 Flash Image). Це нове покоління нейромережі, що поєднує інтелектуальні можливості версії Pro зі швидкістю серії Flash. Модель створена для миттєвої та більш реалістичної генерації. Крім того, з нею можна краще редагувати медіаконтент.

Nano Banana 2

Модель Nano Banana 2 стане стандартною в додатку Gemini для режимів Fast, Thinking та Pro. У переліку її головних інновацій варто виділити:

  • Швидкість та якість рівня Pro: Користувачі тепер отримують доступ до преміальних функцій (висока деталізація, робота зі складними інструкціями) у надшвидкому режимі. Модель підтримує роздільну здатність до 4K та 10 різних форматів (від 16:9 до вертикальних 9:16).
  • Інтеграція з реальним світом: Завдяки зв’язку з Google Search модель використовує актуальні дані для створення фотореалістичних зображень, які відповідають реальним локаціям, подіям чи погодним умовам.
  • Текст та локалізація: Нейромережа навчилася рендерити чіткий, розбірливий текст. Вона може не просто створювати написи, але й автоматично перекладати та локалізувати текст безпосередньо всередині зображень.
  • Узгодженість персонажів: Тепер ШІ може зберігати зовнішність до 5 персонажів та деталізацію до 14 об’єктів у серії різних генерацій, що є критично важливим для створення сторібордів, коміксів чи рекламних кампаній.
  • Безпека: Весь контент маркується водяними знаками SynthID та підтримує стандарти C2PA, що забезпечує прозорість походження зображень.

Модель уже інтегрується в екосистему Google: застосунок Gemini (замінюючи попередні версії), Google Search (через Lens та AI Mode), Google Ads та інструмент для креаторів Flow. Розробники можуть отримати доступ до Nano Banana 2 через Google AI Studio та Vertex AI.

Google вперше випустила Nano Banana у серпні 2025 року в додатку Gemini. У листопаді компанія представила Nano Banana Pro — модель, яка дозволяє користувачам створювати більш детальні та високоякісні зображення.

Реліз Nano Banana 2 відбувся лише через 16 днів після того, як китайська компанія Alibaba випустила Qwen-Image-2.0, модель з 7 мільярдами параметрів. Вона, на думку багатьох розробників, вже перевершує за якістю Nano Banana Pro при значно меншій вартості використання.

Нагадаємо, що Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Найбільш обговорювані статті

«Без них всім буде погано»: керівники Microsoft виступили на захист джуніорів«Без них всім буде погано»: керівники Microsoft виступили на захист джуніорів
ChatGPT сказав студенту, що він пророк і досягне величі. Потім почався психозChatGPT сказав студенту, що він пророк і досягне величі. Потім почався психоз
Українець отримав 5 років ув'язнення за «ферми ноутбуків» для північнокорейських програмістівУкраїнець отримав 5 років ув’язнення за «ферми ноутбуків» для північнокорейських програмістів
Нові функції Chrome: поділ екрану, коментарі в PDF, збереження на Google ДискНові функції Chrome: поділ екрану, коментарі в PDF, збереження на Google Диск
Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдомКерівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом
Claude Code тепер шукає замість вас баги в кодіClaude Code тепер шукає замість вас баги в коді
IT-галузь додатково принесла українській економіці $210 млнIT-галузь додатково принесла українській економіці $210 млн
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClawGoogle без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин

 

Ринок не шкодує нікого: Google звільнив 100 одноруких роботів

Легендарний і найоплачуваніший програміст у Google: хто він?

Революція в SEO: Google відкриває доступ до нових можливостей ШІ

Гуглимо професійно: 14 операторів та фішок пошукової системи (частина друга)

Через кров, піт та сльози: як Google розробляла власний Linux

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 1 тиждень назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 2 тижні назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 2 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 1 тиждень назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 2 тижні назад
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом
Новини - 4 дні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

Новини

Google запускає Nano Banana 2: генерація зображень до 4К

 27.02.2026 10:34

Google додає нові функції та вкладки в Translate

 27.02.2026 08:45

СБУ створила регіональні кіберцентри: чим вони займатимуться

 26.02.2026 16:21

«Працює циклічно та за графіком»: у Cowork з'явились заплановані завдання

 26.02.2026 15:53

«Де докази, Ілон?»: суддя не вважає, що OpenAI викрала технологічні секрети xAI

 26.02.2026 14:52

«Китайці демпінгують»: Alibaba Group пропонує місячний доступ до LLM-моделей лише за 50 гривень

 26.02.2026 11:37

Розробники Android-додатків благають Google відмовитись від обов'язкової реєстрації

 26.02.2026 10:41

«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом

 26.02.2026 08:36

Google Labs оновлює вайб-конструктор програм Opal: додано нові функції

 25.02.2026 17:35

Кінець епохи: перший трансатлантичний оптоволоконний кабель підняли після 37 років перебування на морському дні

 25.02.2026 16:00

Спецпроєкти

ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Топ текстів тижня
1.
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
2.
Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%
3.
ChatGPT сказав студенту, що він пророк і досягне величі. Потім почався психоз
4.
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом
5.
Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом
6.
Discord відкладає перевірку віку користувачів. Причиною став Пітер Тіль
7.
Велике оновлення Claude Cowork: тепер можна створювати агентів для конкретних робочих завдань
8.
У Росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип Instagram
9.
Українець отримав 5 років ув’язнення за «ферми ноутбуків» для північнокорейських програмістів
10.
«Надати повний доступ до п’ятниці»: міністр оборони США погрожує конфіскувати ключову технологію Anthropic

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: