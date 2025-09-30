logo

30/09/2025

Гороховський, Клопотенко, Янович, OTOY «заварять» БОРЩ: нова конференція в Києві про силу єдності та партнерство від Vector та I AM IDEA

Дмитро Сімагін

Журналіст

4 жовтня у Києві, в павільйоні «КИТ» на ВДНГ, пройде конференція «БОРЩ» — подія про силу єдності та партнерства з нагоди дня народження Vector та I AM IDEA.  Подія об’єднає представників бізнесу, маркетингу, креативу: спікерами виступлять Євген Клопотенко, Марія Гаврилюк, Олег Гороховський, Володимир Дегтярьов, Вадим Іщенко та інші. 20% з кожного квитка йдуть на збір 13-ї бригади НГУ «Хартія».

У Києві 4 жовтня відбудеться «БОРЩ» — конференція про партнерства бізнесу, креативу та технологій. Вона пройде у павільйоні «КИТ» на ВДНГ і об’єднає провідних українських підприємців та технологічних інноваторів.

Мета конференції — показати, як співпраця між різними індустріями створює нові можливості, відкриває ринки та сприяє розвитку інновацій. Ідея події народилася з об’єднання святкувань дня народження медіа Vector та креативної агенції I AM IDEA: замість двох окремих подій організатори створили формат, де головна цінність — спільна робота та взаємодія.

«Ми створили Vector як платформу для тих, хто не боїться мислити інакше та змінювати правила гри. “БОРЩ” — логічне продовження цієї ідеї. Ми хочемо показати, що разом українські компанії можуть досягати більшого, ніж будь-хто окремо», додає Ісмаіл Осбанов, СЕО Vector.

Назва символізує поєднання: борщ неможливий без різних інгредієнтів, але разом вони стають стравою, що об’єднує українців у всьому світі. Так само й у бізнесі — лише у співпраці з’являються нові сенси та результати.

«Віримо, що майбутнє українського бізнесу в єдності. Борщ — дуже проста метафора: окремо бурячок, морква, картопелька — це просто інгредієнти, але в поєднанні вони створюють те, що має свою унікальну цінність. Те саме й в індустрії: коли бізнес, медіа, технології та креативні спільноти об’єднуються, народжуються нові сенси й результати, яких неможливо досягти наодинці», — ділиться Ігор Фінашкін, засновник та креативний директор I AM IDEA.

Що буде на конференції?

На події розглянуть реальні кейси колаборацій між різними індустріями. Серед кейсів:

  • Ісмаіл Осбанов, СЕО Vector, разом зі співзасновником  Respeecher Олександром Сердюком поділяться досвідом запуску функції, яка дозволяє слухати статті та новини голосами відомих артистів та підприємців.
  • Марія Гаврилюк з Gunia Project розповість про колаборації з Музеєм Івана Гончара та МЗС, що увінчалися випуском етнографічної книги про побут і мистецтво українців, а також про колекцію цукерок разом з HONEY у формі півника з Бородянки та благодійну прикрасу «Скіфське золото», прибуток від якої пішов на закупівлю РЕБів для Азову. 
  • Євген Клопотенко поділиться досвідом запуску гарячого меню в поїздах Укрзалізниці, а Олег Гороховський з Monobank розкаже про спільний напій з Живчиком.
Окрім цих та виступів від Ігоря Фінашкіна, Богдана Криворученка, Анни Знамеровської, Володимира Дегтярьова та Вадима Іщенка, на події будуть партнерські зони, фудкорт, а також благодійна зона, де можна долучитися до соціальних ініціатив. На конференції також можна буде познайомитися та обмінятися контактами з учасниками івенту.

Купити квитки на конференцію можна на сайті події або ж на concert.ua за посиланням. Вартість квитка – 1177 грн, з 1 жовтня ціни піднімуться до 1477 грн.

Партнери конференції: monobank, Uklon, Choice31, Kooperativ, Alterra Group, robota.ua

Довідково:

Vector — медіа про креативну економіку. Ми пишемо про бізнес, стартапи, ІТ, підприємництво, технології, а також маркетинг і креатив. Наша місія — робити бізнес попкультурою. Ми популяризуємо підприємництво, аби якомога більше людей розуміли свій потенціал та втілювали його, створювали цінність.
I AM IDEA — незалежна креативна агенція, що створює стратегічні та креативні рішення для бізнесу, культури та державного сектору. У 2024 році увійшла до рейтингу перспективних малих і середніх бізнесів Forbes Next 250.

