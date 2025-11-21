Групові чати ChatGPT вже доступні для українських користувачів

OpenAI оголосила про початок розгортання в ChatGPT групових чатів по всьому світу, в тому числі в Україні, для всіх користувачів тарифних планів Free, Go, Plus та Pro. Це рішення сталося через тиждень після того, як компанія почала пілотне тестування нової функції в окремих країнах, включно з Японією та Новою Зеландією, пише TechCrunch.

Групові чати дозволяють користувачам співпрацювати один з одним та з ChatGPT в єдиній спільній розмові. OpenAI стверджує, що запуск групових чатів перетворює ChatGPT з індивідуального помічника на простір, де друзі, родина чи колеги можуть працювати разом над плануванням, створенням та ухваленням рішень.

В OpenAI розглядають групові чати в ChatGPT як спосіб для людей координувати дії, спільно писати документи, вирішувати проблеми або разом проводити дослідження. Зі свого боку ChatGPT допомагає їм в пошуку оптимального рішення, узагальнює та порівнює можливі варіанти.

У груповому чаті можуть брати участь до 20 осіб. Приєднатись до чату можна за запрошенням, яке надсилає організатор спільної розмови. Компанія запевняє, що особисті налаштування та історія діалогу залишаються конфіденційними для кожного користувача.

Нагадаємо, що місяць тому ChatGPT отримала нову функцію, яка дозволяє аналізувати внутрішні корпоративні дані.