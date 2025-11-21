logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 21/11/2025 09:46

Групові чати ChatGPT вже доступні для українських користувачів

Дмитро Сімагін

Журналіст

OpenAI оголосила про початок розгортання в ChatGPT групових чатів по всьому світу, в тому числі в Україні, для всіх користувачів тарифних планів Free, Go, Plus та Pro. Це рішення сталося через тиждень після того, як компанія почала пілотне тестування нової функції в окремих країнах, включно з Японією та Новою Зеландією, пише TechCrunch.

Групові чати дозволяють користувачам співпрацювати один з одним та з ChatGPT в єдиній спільній розмові. OpenAI стверджує, що запуск групових чатів перетворює ChatGPT з індивідуального помічника на простір, де друзі, родина чи колеги можуть працювати разом над плануванням, створенням та ухваленням рішень.

В OpenAI розглядають групові чати в ChatGPT як спосіб для людей координувати дії, спільно писати документи, вирішувати проблеми або разом проводити дослідження. Зі свого боку ChatGPT допомагає їм в пошуку оптимального рішення, узагальнює та порівнює можливі варіанти.

У груповому чаті можуть брати участь до 20 осіб. Приєднатись до чату можна за запрошенням, яке надсилає організатор спільної розмови. Компанія запевняє, що особисті налаштування та історія діалогу залишаються конфіденційними для кожного користувача.

Нагадаємо, що місяць тому ChatGPT отримала нову функцію, яка дозволяє аналізувати внутрішні корпоративні дані.

 

Головна > Новини > Групові чати ChatGPT вже доступні для українських користувачів

Найбільш обговорювані статті

У 2028 році Rust може стати обов'язковою залежністю в збірці PythonУ 2028 році Rust може стати обов’язковою залежністю в збірці Python
У LinkedIn з'явився ШІ-пошук, який дозволяє знайти людей з конкретними навичкамиУ LinkedIn з’явився ШІ-пошук, який дозволяє знайти людей з конкретними навичками
Кабінет міністрів вніс розробників оборонних технологій до переліку «критично важливих»Кабінет міністрів вніс розробників оборонних технологій до переліку «критично важливих»
Rust випередив C/C++ за обсягом коду, який додається до платформи AndroidRust випередив C/C++ за обсягом коду, який додається до платформи Android
Microsoft заблокувала популярний спосіб офлайн-активації WindowsMicrosoft заблокувала популярний спосіб офлайн-активації Windows
ІТ-компанії, засновані українцями в США, генерують $23,2 млрд доходу і створили 130 000 робочих місцьІТ-компанії, засновані українцями в США, генерують $23,2 млрд доходу і створили 130 000 робочих місць
В оновленому Visual Studio Code з'явився Agent HQ — центр управління агентами кодуванняВ оновленому Visual Studio Code з’явився Agent HQ — центр управління агентами кодування
Новий сервіс Code Wiki від Google сам пише та оновлює документацію для GitHub-репозиторіївНовий сервіс Code Wiki від Google сам пише та оновлює документацію для GitHub-репозиторіїв
PyPI посилює перевірку користувачів після зміни пристрою авторизаціїPyPI посилює перевірку користувачів після зміни пристрою авторизації
Почніть зараз, поки це безплатно: 12 простих способів заробити гроші за допомогою ChatGPT 

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

У ChatGPT може з'явитись реклама

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Якщо ви просто пишете код — ви не програміст, та скоро втратите роботу: як ШІ змусить кодерів зникнути через 5 років

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Стів Возняк попередив про «жахливі помилки» ChatGPT

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

У ChatGPT з'явився Режим розробника

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Prometheus запускає безплатний курс по ChatGPT

«Я хочу, щоб ти діяв як фахівець з кібербезпеки»: 21 запит до ChatGPT, щоб попрацювати та розважитися

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

Українські роботодавці починають шукати кандидатів зі знанням ChatGPT: зарплати — до 120 тис. грн

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
Спецпроєкти - 3 тижні назад
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Спецпроєкти - 1 місяць назад
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Новини - 3 тижні назад
В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
Новини - 2 тижні назад
В Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємців
Новини - 1 тиждень назад
Засновники мільярдного ШІ-стартапу цілий рік брехали клієнтам — ніхто не помітив
Досвід - 3 тижні назад
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust
Новини - 2 тижні назад
«Демонструє постійну тенденцію брехати»: колишній соратник Сема Альтмана дав покази проти нього
Новини - 3 тижні назад
Дуров представив нову децентралізовану мережу Cocoon

Новини

Групові чати ChatGPT вже доступні для українських користувачів

 21.11.2025 09:46

Найбільші українські IT-компанії мотивують співробітників переходити з ФОП на гіг-контракти

 20.11.2025 15:52

На кожну п'яту JavaScript-вакансію в українському IT з'являється 100 і більше претендентів

 20.11.2025 15:15

По п'ятницях віддалені працівники працюють на 1,5 години менше, ніж раніше — дослідження

 20.11.2025 12:23

Вчені виявили шість причин вигорання розробників відкритого ПЗ

 20.11.2025 11:20

Нова агентна модель GPT 5.1-Codex-Max може автономно писати код протягом 24 годин

 20.11.2025 09:44

«Штраф до 500 тисяч рублів або позбавлення волі до 6 років»: росіян будуть карати за стріми з українською грою S.T.A.L.K.E.R 2

 19.11.2025 16:40

«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню

 19.11.2025 15:47

У 2025 році жінки відкрили в Україні 8011 ФОП з КВЕДом «Комп’ютерне програмування»

 19.11.2025 12:15

Google розробляє версію AI Studio для мобільного вайб-кодування

 19.11.2025 11:13

Спецпроєкти

FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Топ текстів тижня
1.
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню
2.
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
3.
Microsoft заблокувала популярний спосіб офлайн-активації Windows
4.
Кабінет міністрів вніс розробників оборонних технологій до переліку «критично важливих»
5.
Лінус Торвальдс не проти вайб-кодингу, але не для професійної розробки
6.
Новий сервіс Code Wiki від Google сам пише та оновлює документацію для GitHub-репозиторіїв
7.
Rust випередив C/C++ за обсягом коду, який додається до платформи Android
8.
xAI випустила Grok 4.1 — модель встановила рекорд і поки безкоштовна
9.
Найбільші українські IT-компанії мотивують співробітників переходити з ФОП на гіг-контракти
10.
Вчені виявили шість причин вигорання розробників відкритого ПЗ

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: