Григорович повернувся: найвідоміший український гейм-розробник анонсував новий проект S.T.R.A.N.G.E.R

Засновник відомої української геймдев-студії GSC Game World Сергій Григорович активно працює над новим проектом у жанрі наукової фантастики. Очікується, що ця гра вийде під назвою S.T.R.A.N.G.E.R., повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми створюємо не просто гру, а імерсивний стрибок. S.T.R.A.N.G.E.R. вбере в себе все найкраще, що ми напрацювали за більш ніж 33 роки роботи різних команд компанії, але при цьому запропонує фанатам технології та підхід, яких індустрія ще не бачила», — сказав Григорович.

S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS перенесе гравців у постапокаліптичний світ — після глобальної ядерної катастрофи. У цьому сюжет нового проекту Григоровича перекликається з його найвідомішим релізом S.T.A.L.K.E.R.

Крім того, Сергій Григорович натякнув на паралельну розробку проекту в сфері криптовалют, але не уточнив деталей щодо нього.

Як генеральний продюсер Григорович брав участь у створенні низки відомих ігрових брендів: Cossacks, S.T.A.L.K.E.R., American Conquest, Heroes of Annihilated Empires та Alexander.

Сергій Григорович заснував GSC Game World у 1995 році в Києві. Студія швидко завоювала міжнародне визнання завдяки серіям ігор Cossacks і S.T.A.L.K.E.R. Останнім великим релізом компанії стала гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, яка вийшла 20 листопада 2024 року для ПК та Xbox Series X|S.

З 2020 року контроль над GSC Game World отримав український бізнесмен Максим Кріппа. Хоча Григорович вже не є акціонером цієї компанії, він все ще отримує роялті від продажів S.T.A.L.K.E.R. 2.

У березні 2020 року Сергій Григорович заявив, що кинув свою діяльність і не мав жодного відношення до розробки ігор через те, що «втомився бігати як білка в колесі» і «хотів бути щасливим». Григорович також згадав і інші причини, через які він відійшов від бізнесу: набрид негатив, маса зобов’язань і недосипання.

