banner
banner
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 27/02/2026 16:09

Григорович повернувся: найвідоміший український гейм-розробник анонсував новий проект S.T.R.A.N.G.E.R

Дмитро Сімагін

Автор новин

Засновник відомої української геймдев-студії GSC Game World Сергій Григорович активно працює над новим проектом у жанрі наукової фантастики. Очікується, що ця гра вийде під назвою S.T.R.A.N.G.E.R., повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми створюємо не просто гру, а імерсивний стрибок. S.T.R.A.N.G.E.R. вбере в себе все найкраще, що ми напрацювали за більш ніж 33 роки роботи різних команд компанії, але при цьому запропонує фанатам технології та підхід, яких індустрія ще не бачила», — сказав Григорович.

S.T.R.A.N.G.E.R. Bermuda SOS перенесе гравців у постапокаліптичний світ — після глобальної ядерної катастрофи. У цьому сюжет нового проекту Григоровича перекликається з його найвідомішим релізом S.T.A.L.K.E.R.

Григорович повернувся: найвідоміший український гейм-розробник анонсував новий проект S.T.R.A.N.G.E.R

Крім того, Сергій Григорович натякнув на паралельну розробку проекту в сфері криптовалют, але не уточнив деталей щодо нього.

Як генеральний продюсер Григорович брав участь у створенні низки відомих ігрових брендів: Cossacks, S.T.A.L.K.E.R., American Conquest, Heroes of Annihilated Empires та Alexander.

Сергій Григорович заснував GSC Game World у 1995 році в Києві. Студія швидко завоювала міжнародне визнання завдяки серіям ігор Cossacks і S.T.A.L.K.E.R. Останнім великим релізом компанії стала гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, яка вийшла 20 листопада 2024 року для ПК та Xbox Series X|S.

З 2020 року контроль над GSC Game World отримав український бізнесмен Максим Кріппа. Хоча Григорович вже не є акціонером цієї компанії, він все ще отримує роялті від продажів S.T.A.L.K.E.R. 2.

У березні 2020 року Сергій Григорович заявив, що кинув свою діяльність і не мав жодного відношення до розробки ігор через те, що «втомився бігати як білка в колесі» і «хотів бути щасливим». Григорович також згадав і інші причини, через які він відійшов від бізнесу: набрид негатив, маса зобов’язань і недосипання.

Нагадаємо, в минулому році в Росії націоналізували одну з найбільших геймдев-компаній. Звинуватили в підтримці ЗСУ.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Григорович повернувся: найвідоміший український гейм-розробник анонсував новий проект S.T.R.A.N.G.E.R

Найбільш обговорювані статті

«Надати повний доступ до п'ятниці»: міністр оборони США погрожує конфіскувати ключову технологію Anthropic«Надати повний доступ до п’ятниці»: міністр оборони США погрожує конфіскувати ключову технологію Anthropic
Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдомКерівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом
Claude Code тепер шукає замість вас баги в кодіClaude Code тепер шукає замість вас баги в коді
IT-галузь додатково принесла українській економіці $210 млнIT-галузь додатково принесла українській економіці $210 млн
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClawGoogle без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
«Стягнення майна через Дію»: Мінцифри цифровізує виконання судових рішень«Стягнення майна через Дію»: Мінцифри цифровізує виконання судових рішень
Помилка в інструменті кодування Amazon Kiro призвела до 13-годинного збою в роботі AWSПомилка в інструменті кодування Amazon Kiro призвела до 13-годинного збою в роботі AWS
Claude Code тепер вміє модернізувати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%
Українська ІТ-компанія надасть працівникам вихідний для проходження S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

У КПІ будуть викладати «Програмування комп'ютерних ігор» за підтримки GSC Game World

«Штраф до 500 тисяч рублів або позбавлення волі до 6 років»: росіян будуть карати за стріми з українською грою S.T.A.L.K.E.R 2

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 1 тиждень назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 2 тижні назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 2 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 1 тиждень назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 2 тижні назад
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом
Новини - 4 дні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

Новини

Григорович повернувся: найвідоміший український гейм-розробник анонсував новий проект S.T.R.A.N.G.E.R

 27.02.2026 16:09

Microsoft теж виходить на ринок агентів. Зустрічайте Copilot Tasks

 27.02.2026 14:55

«Claude cпочатку відмовлявся та заперечував»: хакер змусив LLM стати його спільником у нападі на уряд Мексики

 27.02.2026 11:58

Google запускає Nano Banana 2: генерація зображень до 4К

 27.02.2026 10:34

Google додає нові функції та вкладки в Translate

 27.02.2026 08:45

СБУ створила регіональні кіберцентри: чим вони займатимуться

 26.02.2026 16:21

«Працює циклічно та за графіком»: у Cowork з'явились заплановані завдання

 26.02.2026 15:53

«Де докази, Ілон?»: суддя не вважає, що OpenAI викрала технологічні секрети xAI

 26.02.2026 14:52

«Китайці демпінгують»: Alibaba Group пропонує місячний доступ до LLM-моделей лише за 50 гривень

 26.02.2026 11:37

Розробники Android-додатків благають Google відмовитись від обов'язкової реєстрації

 26.02.2026 10:41

Спецпроєкти

Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Топ текстів тижня
1.
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
2.
Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%
3.
«Майже завжди застосовує ядерну зброю»: вчені приголомшені симуляцією війни зі штучним інтелектом
4.
Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом
5.
Discord відкладає перевірку віку користувачів. Причиною став Пітер Тіль
6.
Велике оновлення Claude Cowork: тепер можна створювати агентів для конкретних робочих завдань
7.
У Росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип Instagram
8.
Українець отримав 5 років ув’язнення за «ферми ноутбуків» для північнокорейських програмістів
9.
Google додає нові функції та вкладки в Translate
10.
«Надати повний доступ до п’ятниці»: міністр оборони США погрожує конфіскувати ключову технологію Anthropic

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: