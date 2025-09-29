OpenAI додала в інтерфейс ChatGPT кнопку «Купити»

Партнер видання

Чат-бот ChatGPT отримав чергове оновлення інтерфейсу. У ньому з’явилась нова функція «Миттєве оформлення замовлення», яка поки що доступна лише для зареєстрованих американських користувачів ChatGPT Pro, Plus і Free. Про це повідомляє TechCrunch.

Новинка дозволяє купувати товар, який згадується в діалозі з чат-ботом. Наприклад, коли користувач вводить запит «Найкращі кросівки до $100», то у відповіді він отримає не тільки перелік товарів з описом, але й кнопку «Купити» поруч з кожним запропонованим товаром.

Тепер, замість того, щоб залишати діалог і переходити на сайт продавця, користувачі можуть просто натиснути кнопку «Купити», щоб підтвердити своє замовлення, доставку та платіжні дані (варіанти включають Apple Pay, Google Pay, Stripe або кредитну картку) для завершення покупки.

Минулого року компанія Perplexity представила аналогічну функцію покупок та платежів у чаті. Щось схоже існує і в Microsoft, де продавцям надана можливість створювати вітрини в чаті за допомогою програми Copilot Merchant Program.

Нова функція оформлення покупок через чат-бот може сильно ускладнити бізнес-модель пошукових систем, таких як Google, та платформ електронної комерції, таких як Amazon. Вона також створює умови для появи нових впливових гравців в електронній комерції.

Якщо користувачам сподобається можливість робити покупки всередині чат-ботів, то OpenAI матиме більше контролю над тим, які продукти будуть представлені у відповідях та які комісії чи збори вона стягуватиме.