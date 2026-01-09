Ілон Маск анонсував випуск Grok Code — нового інструменту для вайб-кодингу

Ілон Маск анонсував значне оновлення LLM-моделі Grok разом із новими продуктами, в тому числі інструментом кодування. Останнім часом Grok потрапляє в новини з абсолютно неправильних причин, і Маск прагне змінити це за допомогою нових релізів, пише Bleeping Computer.

У дописі на X очільник Tesla натякнув, що вже в лютому вийде велике оновлення Grok Code, яке дозволить виконувати багато складних завдань кодування «одним натисканням кнопки».

Журналісти припускають, що Grok, ймовірно, матиме власний сервіс для вайб-кодування, подібний до Google AI Studio. У разі появи це буде першим інструментом від xAI, орієнтованим на генерацію коду.

У серпні 2025 року компанія xAI випустила велику мовну модель Grok Code Fast 1, яка оптимізована для складних завдань програмування та має швидкість приблизно 92 токена на секунду. На той час це була одна з найшвидших кодуючих моделей.

Нагадаємо, що півроку тому компанія Ілона Маска xAI зіткнулася з критикою після того, як стало відомо, що від її співробітників вимагають встановити на особисті пристрої програму для стеження Hubstaff. За словами керівництва xAI, це необхідно для моніторингу продуктивності при навчанні моделі Grok.