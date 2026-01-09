logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 09/01/2026 09:50

Ілон Маск анонсував випуск Grok Code — нового інструменту для вайб-кодингу

Дмитро Сімагін

Журналіст

Ілон Маск анонсував значне оновлення LLM-моделі Grok разом із новими продуктами, в тому числі інструментом кодування. Останнім часом Grok потрапляє в новини з абсолютно неправильних причин, і Маск прагне змінити це за допомогою нових релізів, пише Bleeping Computer.

У дописі на X очільник Tesla натякнув, що вже в лютому вийде велике оновлення Grok Code, яке дозволить виконувати багато складних завдань кодування «одним натисканням кнопки».

Журналісти припускають, що Grok, ймовірно, матиме власний сервіс для вайб-кодування, подібний до Google AI Studio. У разі появи це буде першим інструментом від xAI, орієнтованим на генерацію коду.

У серпні 2025 року компанія xAI випустила велику мовну модель Grok Code Fast 1, яка оптимізована для складних завдань програмування та має швидкість приблизно 92 токена на секунду. На той час це була одна з найшвидших кодуючих моделей.

Нагадаємо, що півроку тому компанія Ілона Маска xAI зіткнулася з критикою після того, як стало відомо, що від її співробітників вимагають встановити на особисті пристрої програму для стеження Hubstaff. За словами керівництва xAI, це необхідно для моніторингу продуктивності при навчанні моделі Grok.

 

Головна > Новини > Ілон Маск анонсував випуск Grok Code — нового інструменту для вайб-кодингу

Найбільш обговорювані статті

Експорт ІТ-послуг щороку приносить Україні близько $6,5 мільярдівЕкспорт ІТ-послуг щороку приносить Україні близько $6,5 мільярдів
У Telegram з'явився стислий переказ довгих постівУ Telegram з’явився стислий переказ довгих постів
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 роціЕксперти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
Як часто українські IT-фахівці змінюють роботу — результати дослідженняЯк часто українські IT-фахівці змінюють роботу — результати дослідження
xAI запускає Grok Business і Grok Enterprise — професійні версії свого ШІ-помічникаxAI запускає Grok Business і Grok Enterprise — професійні версії свого ШІ-помічника
Названо IT-стартап з найбільшими в історії зарплатами співробітниківНазвано IT-стартап з найбільшими в історії зарплатами співробітників
Розробники знову скаржаться на несподівані обмеження в Claude Code. Anthropic виправдовуєтьсяРозробники знову скаржаться на несподівані обмеження в Claude Code. Anthropic виправдовується
Попит на senior-розробників в Україні перевищив довоєнний рівеньПопит на senior-розробників в Україні перевищив довоєнний рівень
В Україні вперше проаналізували безпеку даних у застосунках для онлайн-знайомствВ Україні вперше проаналізували безпеку даних у застосунках для онлайн-знайомств
Ілон Маск надав безкоштовний доступ до Grok 3

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами

Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

X вперше отримає доходи від продажу реклами після купівлі компанії Маском

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Журналістка без досвіду в IT за два дні стала професійним вайб-кодером

Стався масштабний збій Starlink. Спостерігаються проблеми в роботі по всьому світу

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

«Гарної вам неділі»: Ілон Маск на вихідних звільнив ще 10% штату Twitter

Масштабний збій в Twitter стався через лише одного розробника. Інших у відділі звільнили

Скільки Ілон Маск платить розробникам у SpaceX і Tesla

Ілон Маск, Стів Возняк та Юваль Харарі вимагають призупинити навчання потужних систем ШІ

«Працюйте по-хардкору» або звільняйтесь: Ілон Маск висунув ультиматум співробітникам Twitter

«Що він робитиме із роздрукованим кодом? Підітреться?»: нові вимоги Маска до програмістів Twitter і галочки по $20

Українці висміяли Маска за твіти у стилі кремлівської пропаганди: добірка найкращих мемів

«Репутаційні ризики»: Google відкладає запуск конкурента ChatGPT Ілона Маска

«Останній цвях в проблемний Twitter»: звільнені Ілоном Маском працівники подали позовів на $130 млн

Ілон Маск втратив $65 млрд свого капіталу, а Twitter вимагає ще $44 млрд

«Не думав, що зможу реально вплинути»: нанятий Маском «хакер-підлабузник» пішов з Twitter вже через місяць

На Ілона Маска та його компанії подали до суду: компенсація — колосальні $258 млрд

Відомий хакер похвалив «реформи» Ілона Маска і влаштувався на стажування в Twitter

Відібрати у робітників грошову допомогу і не платити за офіс Twitter: Ілон Маск знайшов юристів під «економ-режим»

Топ текстів
- 2 тижні назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 2 тижні назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 1 місяць назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 2 тижні назад
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Новини - 3 тижні назад
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури
Новини - 3 тижні назад
Ціни на оперативну пам’ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини
Новини - 2 тижні назад
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
Новини - 3 дні назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 3 тижні назад
Мінфін все ж таки готується ввести ПДВ для ФОП третьої групи

Новини

Ілон Маск анонсував випуск Grok Code — нового інструменту для вайб-кодингу

 09.01.2026 09:50

CEO Replit: завдяки вайб-кодуванню керівникам більше не потрібно благати програмістів про допомогу

 08.01.2026 17:06

OpenAI запустила бета-версію ChatGPT Health

 08.01.2026 15:38

Фінансове планування для ІТ: як не загубитися серед валют, грантів і цифрових податків

 08.01.2026 14:59

Помилку в ядрі Linux у середньому помічають через 2 роки

 08.01.2026 12:44

Штучний інтелект не зможе замінити розробників щонайменше протягом 5 років

 08.01.2026 11:33

ChatGPT втрачає популярність. Користувачі все частіше дивляться в бік Google Gemini

 08.01.2026 09:41

Михайло Федоров розповів, коли почнеться бета-тестування національної LLM

 07.01.2026 16:21

90% фішингових атак відбувається з «орендованого» шкідливого софту

 07.01.2026 15:58

Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»

 07.01.2026 12:44

Спецпроєкти

В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Топ текстів тижня
1.
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
2.
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
3.
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
4.
«Найбільша помилка мого життя»: айтівець вигадав більш вигідний оффер від іншого роботодавця, але HR тепер вимагає його копію
5.
Microsoft непомітно скасувала єдиний офіційний спосіб офлайн-активації Windows 11/10
6.
Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»
7.
Фахівці з кібербезпеки підробляли хакерськими атаками з вимаганням викупу
8.
Попит на senior-розробників в Україні перевищив довоєнний рівень
9.
Розробники знову скаржаться на несподівані обмеження в Claude Code. Anthropic виправдовується
10.
У Telegram з’явився стислий переказ довгих постів

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: