Ілон Маск погрожує Apple судом через високу позицію ChatGPT в App Store

Ілон Маск опублікував серію твітів, в яких висловив незадоволення тим, що його додатки X та Grok не займають першу позицію у відповідних категоріях маркетплейсу App Store. На думку Маска, Apple свідомо розмістила ChatGPT на першій позиції на шкоду Grok і він вважає це порушенням антимонопольного законодавства.

«App Store, чому ти відмовляєшся додати 𝕏 або Grok до розділу «Must Have», якщо 𝕏 — це новинний додаток №1 у світі, а Grok посідає 5 місце серед усіх додатків? Ви граєте в політику? В чому справа? Громадськість хоче знати», — написав засновник Tesla.

Після цього Ілон Маск почав погрожувати судовим позовом з боку xAI:

«Apple поводиться так, що будь-яка компанія, крім OpenAI, не має шансів зайняти перше місце в App Store, — і це, без сумніву, пряме порушення антимонопольного законодавства. xAI зробить негайні юридичні кроки».

Через кілька годин на монолог Маска звернув увагу Сем Альтман. У своєму твіті він згадав, що саме власника xAI спіймали на маніпуляціях у ранжуванні постів своєї соцмережі.

«Це вражаюче твердження, враховуючи те, що я чув про ймовірні маніпуляції Ілона з боку X, щоб принести користь собі та власним компаніям, а також зашкодити конкурентам і людям, які йому не подобаються», — написав керівник OpenAI.

ChatGPT зараз займає перше місце в розділі «Найкращі безкоштовні програми» App Store для iPhone у США, тоді як Grok від xAI посідає п’яте місце, а чат-бот Gemini від Google — 57-е. ChatGPT також лідирує в рейтингу Google Play Store