logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 12/01/2026 10:38

Ілон Маск пообіцяв відкрити код нового алгоритму X

Дмитро Сімагін

Журналіст

Ілон Маск заявив, що соціальна мережа X відкриє для публіки свій новий алгоритм, включаючи весь код для рекомендацій органічних та рекламних постів, через 7 днів. Про це бізнесмен написав у своєму акаунті в суботу, 10 січня, повідомляє Reuters. 

«Це повторюватиметься кожні 4 тижні з докладними примітками для розробників, щоб допомогти вам зрозуміти, що змінилося», — пообіцяв Маск.

Очікується, що розкриттю підлягають і ті частини вихідного коду X, які пов’язані з рекомендаційними алгоритмами та рекламними постами.

Експерти вважають, що рішення відкрити код спрямоване на взаємодію з європейськими судовими органами, оскільки ще в липні 2025 року паризька прокуратура провела розслідування щодо соціальної мережі X за підозрою в упередженості алгоритмів. Тоді представник Маска заявив, це є «політично мотивованим кримінальним розслідуванням», яке загрожує свободі слова користувачів.

Минулого місяця Європейський Союз наклав на компанію X штраф у розмірі 120 мільйонів євро. Регулюючі органи вважають, що ця компанія порушила свої зобов’язання щодо забезпечення прозорості відповідно до Закону блоку про цифрові послуги. Штраф пов’язаний з підпискою X на «синю галочку», недостатньою прозорістю реклами та ненаданням дослідникам доступу до загальнодоступних даних платформи.

Нагадаємо, що кілька днів тому Ілон Маск анонсував випуск Grok Code — нового інструменту для вайб-кодингу.

Найбільш обговорювані статті

Фінансове планування для ІТ: як не загубитися серед валют, грантів і цифрових податківФінансове планування для ІТ: як не загубитися серед валют, грантів і цифрових податків
В Україні вперше проаналізували безпеку даних у застосунках для онлайн-знайомствВ Україні вперше проаналізували безпеку даних у застосунках для онлайн-знайомств
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесахТворець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Google більше не буде щоквартала публікувати вихідний код AndroidGoogle більше не буде щоквартала публікувати вихідний код Android
Експорт ІТ-послуг щороку приносить Україні близько $6,5 мільярдівЕкспорт ІТ-послуг щороку приносить Україні близько $6,5 мільярдів
Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»
90% фішингових атак відбувається з «орендованого» шкідливого софту90% фішингових атак відбувається з «орендованого» шкідливого софту
Розробка української національної LLM виходить на завершальну стадію. Вже навесні команда «Київстар» разом з фахівцями Мінцифри почнуть бета-тестування моделі.Михайло Федоров розповів, коли почнеться бета-тестування національної LLM
ChatGPT втрачає популярність. Користувачі все частіше дивляться в бік Google GeminiChatGPT втрачає популярність. Користувачі все частіше дивляться в бік Google Gemini
Ілон Маск надав безкоштовний доступ до Grok 3

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами

X вперше отримає доходи від продажу реклами після купівлі компанії Маском

Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Стався масштабний збій Starlink. Спостерігаються проблеми в роботі по всьому світу

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

«Гарної вам неділі»: Ілон Маск на вихідних звільнив ще 10% штату Twitter

Масштабний збій в Twitter стався через лише одного розробника. Інших у відділі звільнили

Скільки Ілон Маск платить розробникам у SpaceX і Tesla

Ілон Маск, Стів Возняк та Юваль Харарі вимагають призупинити навчання потужних систем ШІ

«Працюйте по-хардкору» або звільняйтесь: Ілон Маск висунув ультиматум співробітникам Twitter

«Що він робитиме із роздрукованим кодом? Підітреться?»: нові вимоги Маска до програмістів Twitter і галочки по $20

Українці висміяли Маска за твіти у стилі кремлівської пропаганди: добірка найкращих мемів

«Репутаційні ризики»: Google відкладає запуск конкурента ChatGPT Ілона Маска

«Останній цвях в проблемний Twitter»: звільнені Ілоном Маском працівники подали позовів на $130 млн

Ілон Маск втратив $65 млрд свого капіталу, а Twitter вимагає ще $44 млрд

«Не думав, що зможу реально вплинути»: нанятий Маском «хакер-підлабузник» пішов з Twitter вже через місяць

На Ілона Маска та його компанії подали до суду: компенсація — колосальні $258 млрд

Відомий хакер похвалив «реформи» Ілона Маска і влаштувався на стажування в Twitter

Відібрати у робітників грошову допомогу і не платити за офіс Twitter: Ілон Маск знайшов юристів під «економ-режим»

Ілон Маск хоче перенести урядові системи США з архаїчного COBOL на Java

Маск, Бенкман-Фрід та Безос претендують на звання найгіршого айтівця 2022 року

Топ текстів
- 2 тижні назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 2 тижні назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 1 місяць назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 2 тижні назад
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Новини - 6 днів назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 3 тижні назад
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури
Новини - 4 тижні назад
Ціни на оперативну пам’ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини
Новини - 2 тижні назад
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
Мінфін все ж таки готується ввести ПДВ для ФОП третьої групи

Новини

Ілон Маск пообіцяв відкрити код нового алгоритму X

 12.01.2026 10:38

Більшість розробників не довіряють згенерованому коду, але все одно не перевіряють його

 12.01.2026 09:32

Anthropic оновлює Claude Code до версії 2.1.0

 09.01.2026 16:44

Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту

 09.01.2026 15:30

EPAM заключає партнерство з Cursor для створення та масштабування команд ШІ-розробників

 09.01.2026 12:52

Штучний інтелект у Gmail тепер сам буде вирішувати, які листи вам показувати в першу чергу

 09.01.2026 11:41

Ілон Маск анонсував випуск Grok Code — нового інструменту для вайб-кодингу

 09.01.2026 09:50

CEO Replit: завдяки вайб-кодуванню керівникам більше не потрібно благати програмістів про допомогу

 08.01.2026 17:06

OpenAI запустила бета-версію ChatGPT Health

 08.01.2026 15:38

Фінансове планування для ІТ: як не загубитися серед валют, грантів і цифрових податків

 08.01.2026 14:59

Спецпроєкти

В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Топ текстів тижня
1.
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
2.
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
3.
Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»
4.
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
5.
Попит на senior-розробників в Україні перевищив довоєнний рівень
6.
CEO Replit: завдяки вайб-кодуванню керівникам більше не потрібно благати програмістів про допомогу
7.
Штучний інтелект не зможе замінити розробників щонайменше протягом 5 років
8.
Розробники знову скаржаться на несподівані обмеження в Claude Code. Anthropic виправдовується
9.
Anthropic оновлює Claude Code до версії 2.1.0
10.
ChatGPT втрачає популярність. Користувачі все частіше дивляться в бік Google Gemini

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: