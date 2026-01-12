Ілон Маск пообіцяв відкрити код нового алгоритму X

Ілон Маск заявив, що соціальна мережа X відкриє для публіки свій новий алгоритм, включаючи весь код для рекомендацій органічних та рекламних постів, через 7 днів. Про це бізнесмен написав у своєму акаунті в суботу, 10 січня, повідомляє Reuters.

«Це повторюватиметься кожні 4 тижні з докладними примітками для розробників, щоб допомогти вам зрозуміти, що змінилося», — пообіцяв Маск.

Очікується, що розкриттю підлягають і ті частини вихідного коду X, які пов’язані з рекомендаційними алгоритмами та рекламними постами.

Експерти вважають, що рішення відкрити код спрямоване на взаємодію з європейськими судовими органами, оскільки ще в липні 2025 року паризька прокуратура провела розслідування щодо соціальної мережі X за підозрою в упередженості алгоритмів. Тоді представник Маска заявив, це є «політично мотивованим кримінальним розслідуванням», яке загрожує свободі слова користувачів.

Минулого місяця Європейський Союз наклав на компанію X штраф у розмірі 120 мільйонів євро. Регулюючі органи вважають, що ця компанія порушила свої зобов’язання щодо забезпечення прозорості відповідно до Закону блоку про цифрові послуги. Штраф пов’язаний з підпискою X на «синю галочку», недостатньою прозорістю реклами та ненаданням дослідникам доступу до загальнодоступних даних платформи.

Нагадаємо, що кілька днів тому Ілон Маск анонсував випуск Grok Code — нового інструменту для вайб-кодингу.