logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 25/08/2025

Ілон Маск відкрив код Grok 2.5 і пообіцяв зробити те саме з Grok 3

Дмитро Сімагін

Журналіст

Ілон Маск заявив, що його компанія xAI відкрила код LLM-моделі Grok 2.5. Завантажити її можна на платформі Hugging Face. Також Маск додав, що більш потужна модель Grok 3 стане відкритою «приблизно через 6 місяців», пише TechCrunch.

«Модель Grok 2.5, яка була нашою найкращою моделлю минулого року, тепер є відкритою. Grok 3 стане відкритою приблизно через шість місяців», — написав Маск на X. 

Незважаючи на те, що тепер кожен може завантажити, запустити та навіть налаштувати Grok 2.5, її умови використання не повністю підпадають під дію відкритої ліцензії. Дослідник штучного інтелекту Тім Келлогг описав ліцензію Grok як «спеціальну з деякими антиконкурентними умовами». Наприклад, її не можна використовувати для для навчання, розробки або вдосконалення інших моделей штучного інтелекту.

Це не перший раз, коли xAI робить свої моделі доступними для громадськості. У березні 2024 року ця компанія випустила базову модель Grok-1, яка не налаштована для жодного конкретного завдання.

Чат-бот Grok, який займає чільне місце в соцмережі X (яка теж належить Маску) цього року викликав значні суперечки, пропонуючи користувачам відповіді з теоріями змови та провокаційними твердженнями. І хоча Ілон Маск описав останню версію Grok 4, як «максимально шукаючу правду модель штучного інтелекту», вона, схоже, консультується з обліковим записом Маска в соціальних мережах, перш ніж відповідати на суперечливі запитання.

Головна > Новини > Ілон Маск відкрив код Grok 2.5 і пообіцяв зробити те саме з Grok 3

Найбільш обговорювані статті

Нова LLM-модель Deepseek v3.1 «краща за Claude Opus 4 і в 68 разів дешевша»Нова LLM-модель Deepseek v3.1 «краща за Claude Opus 4 і в 68 разів дешевша»
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude ProРозробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
Google додає до Gemini нову функцію ProjectsGoogle додає до Gemini нову функцію Projects
Хоча Дія.City об'єднує понад 2200 IT-компаній, схеми з ФОПами все ще популярні — ГетманцевХоча Дія.City об’єднує понад 2200 IT-компаній, схеми з ФОПами все ще популярні — Гетманцев
Claude зможе сам завершувати діалог, щоб запобігти шкідливому використаннюClaude зможе сам завершувати діалог, щоб запобігти шкідливому використанню
Microsoft заборонила користувачам зупиняти оновлення програмMicrosoft заборонила користувачам зупиняти оновлення програм
Тарифи на інструмент кодування Kiro назвали «трагедією, яка спустошує гаманець»Тарифи на інструмент кодування Kiro назвали «трагедією, яка спустошує гаманець»
87% гейм-девелоперів застосовують штучний інтелект у робочих процесах — дослідження Google Cloud87% гейм-девелоперів застосовують штучний інтелект у робочих процесах — дослідження Google Cloud
OpenAI розглядає можливість додати шифрування в ChatGPTOpenAI розглядає можливість додати шифрування в ChatGPT
Ілон Маск надав безкоштовний доступ до Grok 3

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами

Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

X вперше отримає доходи від продажу реклами після купівлі компанії Маском

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Стався масштабний збій Starlink. Спостерігаються проблеми в роботі по всьому світу

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

Масштабний збій в Twitter стався через лише одного розробника. Інших у відділі звільнили

«Гарної вам неділі»: Ілон Маск на вихідних звільнив ще 10% штату Twitter

Скільки Ілон Маск платить розробникам у SpaceX і Tesla

OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200

Ілон Маск, Стів Возняк та Юваль Харарі вимагають призупинити навчання потужних систем ШІ

«Працюйте по-хардкору» або звільняйтесь: Ілон Маск висунув ультиматум співробітникам Twitter

«Що він робитиме із роздрукованим кодом? Підітреться?»: нові вимоги Маска до програмістів Twitter і галочки по $20

Українці висміяли Маска за твіти у стилі кремлівської пропаганди: добірка найкращих мемів

«Останній цвях в проблемний Twitter»: звільнені Ілоном Маском працівники подали позовів на $130 млн

Ілон Маск втратив $65 млрд свого капіталу, а Twitter вимагає ще $44 млрд

«Не думав, що зможу реально вплинути»: нанятий Маском «хакер-підлабузник» пішов з Twitter вже через місяць

«Репутаційні ризики»: Google відкладає запуск конкурента ChatGPT Ілона Маска

На Ілона Маска та його компанії подали до суду: компенсація — колосальні $258 млрд

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux
Новини - 3 тижні назад
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
Новини - 3 тижні назад
У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року
Новини - 2 тижні назад
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
Новини - 1 місяць назад
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів
Новини - 4 тижні назад
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень
Новини - 4 тижні назад
Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer
Новини - 4 тижні назад
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами
Новини - 4 тижні назад
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code
Новини - 1 тиждень назад
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

Новини

Ілон Маск відкрив код Grok 2.5 і пообіцяв зробити те саме з Grok 3

 7 хвилин назад

CEO Coinbase звільнив програмістів, які не використовували штучний інтелект

 3 дні назад

Alibaba відкрила доступ до платформи агентного кодування Qoder

 3 дні назад

В інтерфейс GitHub додали панель агентів

 3 дні назад

У Visual Studio покращили автодоповнення коду через Copilot

 3 дні назад

Уряд США обіцяє не переслідувати розробників програмного забезпечення для DeFi-компаній

 3 дні назад

Gemini 2.5 Pro тепер доступна в GitHub Copilot. Але тільки для платних користувачів

 4 дні назад

Google припиняє підтримку Pytype — інструменту тестування коду Python

 4 дні назад

Anthropic додає Claude Code в корпоративні тарифи

 4 дні назад

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

 4 дні назад

Спецпроєкти

Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
Топ текстів тижня
1.
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
2.
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
3.
Кабмін запустить «електронний ТЦК». Яких змін чекати?
4.
AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
5.
Керівник AWS: заміна джунів на штучний інтелект — «одна з найдурніших ідей»
6.
Google Docs тепер читає документи вголос за допомогою Gemini
7.
OpenAI розглядає можливість додати шифрування в ChatGPT
8.
Хоча Дія.City об’єднує понад 2200 IT-компаній, схеми з ФОПами все ще популярні — Гетманцев
9.
Тарифи на інструмент кодування Kiro назвали «трагедією, яка спустошує гаманець»
10.
Опитування Python-розробників: популярність PyCharm падає, лише 15% використовують останню версію 3.13

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: