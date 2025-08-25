Ілон Маск відкрив код Grok 2.5 і пообіцяв зробити те саме з Grok 3

Ілон Маск заявив, що його компанія xAI відкрила код LLM-моделі Grok 2.5. Завантажити її можна на платформі Hugging Face. Також Маск додав, що більш потужна модель Grok 3 стане відкритою «приблизно через 6 місяців», пише TechCrunch.

«Модель Grok 2.5, яка була нашою найкращою моделлю минулого року, тепер є відкритою. Grok 3 стане відкритою приблизно через шість місяців», — написав Маск на X.

Незважаючи на те, що тепер кожен може завантажити, запустити та навіть налаштувати Grok 2.5, її умови використання не повністю підпадають під дію відкритої ліцензії. Дослідник штучного інтелекту Тім Келлогг описав ліцензію Grok як «спеціальну з деякими антиконкурентними умовами». Наприклад, її не можна використовувати для для навчання, розробки або вдосконалення інших моделей штучного інтелекту.

Це не перший раз, коли xAI робить свої моделі доступними для громадськості. У березні 2024 року ця компанія випустила базову модель Grok-1, яка не налаштована для жодного конкретного завдання.

Чат-бот Grok, який займає чільне місце в соцмережі X (яка теж належить Маску) цього року викликав значні суперечки, пропонуючи користувачам відповіді з теоріями змови та провокаційними твердженнями. І хоча Ілон Маск описав останню версію Grok 4, як «максимально шукаючу правду модель штучного інтелекту», вона, схоже, консультується з обліковим записом Маска в соціальних мережах, перш ніж відповідати на суперечливі запитання.