ІТ-ФОП в Україні «живе» в середньому 4 роки, 16% припиняють діяльність протягом перших 12 місяців

У поточному році українські ІТ-ФОПи частіше припиняли діяльність, ніж відкривались. За даними Опендатабот, з січня по жовтень 2025 року кількість працівників ІТ-галузі, оформлених як приватні підприємці, скоротилась на понад 7,5 тисяч осіб.

Зокрема, станом на жовтень 2025 року в Україні припинили діяльність 26 158 ФОПів, які мали КВЕД «Комп’ютерного програмування», зареєструвались 18 605 нових IT-підприємців. Негативний баланс складає 7 553 ФОПів.

У середньому тривалість підприємницької діяльності ІТ-ФОПа, який закрився в 2025 році, становить 4 роки. 15,9% завершує діяльність уже протягом першого року після реєстрації, а третина — працює від одного до чотирьох років.

Варто зауважити, що частина програмістів, які раніше перебували в статусі ФОП, продовжують свою діяльність за фахом, заключивши зі своїм роботодавцем гіг-контракт через «Дія.City».

Найбільше нових підприємців у сфері комп’ютерного програмування відкрилося цього року в Києві (3737), у Львівській (2015), Дніпропетровській (1740), Харківській (1557) та Київській областях (1338).

Позитивний баланс між відкриттями та закриттями зберігся тільки в двох регіонах: Волинській (+19) та Тернопільській області (+12).

Серед нових ІТ-підприємців переважають чоловіки — 57% реєстрацій, жінки становлять 43%.

Попри закриття ФОПів попит на фахівців зростає. Як стверджує Опендатабот, за десять місяців 2025 року роботодавці розмістили 80 297 вакансій, що на 11% більше, ніж за 2024 рік.