IT-галузь додатково принесла українській економіці $210 млн

За підсумками 2025 року вітчизняна ІТ-галузь продемонструвала зростання обсягів експорту, вперше після двох років скорочення. Покращення становить 3,3%, до показника $6,66 мільярдів за 12 місяців. Українській економіці це принесло на $210 мільйонів більше у порівнянні з результатами 2024 року, пише Львівський IT-кластер з посиланням на дані НБУ.

Особливо високе зростання помічено в грудні 2025 року — на 26,2% більше порівняно з листопадом. Грудневий обсяг експорту IT-продукції та послуг з України склав $685 мільйонів, на $142 мільйони більше, ніж у попередньому місяці. Якщо ж порівнювати з показниками грудня 2024 року, то зростання становить 11,2% або $69 мільйонів.

Експерти пояснюють покращення глобальною тенденцією: зростає попит на ІТ-послуги. За прогнозом Gartner, ІТ-витрати в усьому світі в поточному році становитимуть $6,15 трлн (+10,8%).

Також у 2026 році Gartner прогнозує +14,7% зростання сегмента програмного забезпечення. В глобальному масштабі це становить понад $1,4 трлн.

Попит в IT продовжує зміщуватися в бік штучного інтелекту, data engineering, cloud, інфраструктурної оптимізації. Найшвидше зростання у 2026 році прогнозується в: Data Center Systems (+31,7%), Server spending (+36,9%), GenAI-моделях (понад 80% зростання).

Для українського ІТ-експорту це означає, що подальше зростання можливе за умови збереження конкурентоспроможності в цих галузях та стабільних регуляторних умов з боку держави. Ярина Возняк, керівниця департаменту досліджень Львівського ІТ Кластера, прогнозує, що 2026 рік може стати стабілізаційним у перебудові архітектури галузі та роком якісної трансформації.

Нагадаємо, що згідно щорічного аналізу Government AI Readiness Index, Україна піднялась на 14 позицій у світовому рейтингу розвитку штучного інтелекту.

