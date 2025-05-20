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Новини 20/05/2025

JetBrains AI Assistant став доступним у Visual Studio Code

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Компанія JetBrains оголосила, що її віртуальний помічник AI Assistant став доступним як плагін для редактора коду Visual Studio Code. Раніше AI Assistant був доступний лише в IDE JetBrains, а пізніше в Android Studio, обидва з яких побудовані на платформі IntelliJ. 

Зараз плагін доступний у режимі раннього доступу. Завантажити його можна у магазині розширень VS Code. Під час раннього доступу всіма можливостями помічника можна скористатися безкоштовно, але після повноцінного релізу, щоб продовжити роботу, доведеться оформити передплату JetBrains AI. Також для авторизації вже зараз потрібно мати обліковий запис JetBrains.

Розробники можуть ставити запитання AI Assistant природною мовою та редагувати кілька файлів одночасно, не виходячи з інтерфейсу чату. Інші дії на базі штучного інтелекту включають генерацію повідомлень про коміти, вбудовану документацію, запити до штучного інтелекту щодо пояснення функцій блоку коду, пошук помилок і навіть пропозиції покращень для вибраного блоку коду.

Плагін працює з мовами програмування Java, Kotlin, JavaScript, TypeScript, Python, C#, C++, C та іншими. Користувачі можуть обирати для роботи з плагіном хмарні LLM-моделі: Gemini, Claude та інші GPT. Також доступна мовна модель Mellum, код якої JetBrains відкрила у квітні 2025 року. Локальні моделі поки недоступні в попередньому перегляді для Visual Studio Code, але будуть додані пізніше.

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