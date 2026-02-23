Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом

Протистояння між очільником OpenAI Семом Альтманом та засновником SpaceX Ілоном Маском перейшло в нову площину — боротьбу за майбутню інфраструктуру штучного інтелекту.

Під час нещодавнього виступу в Індії, на заході Express Adda, Альтман назвав ідею розміщення дата-центрів у космосі «абсурдом», принаймні в межах поточного десятиліття. Це стало прямою відповіддю на амбітні плани Маска щодо перенесення обчислювальних потужностей на орбіту, пише The Indian Express.

Маск вважає, що космічні дата-центри, які живляться безперебійною сонячною енергією, допоможуть вирішити проблему глобального енергодефіциту на Землі. Проте Альтман скептично оцінює реальність таких проектів. Він пояснив свій скепсис математичними розрахунками: астрономічна вартість запусків та складність логістики роблять орбітальні обчислення нерентабельними.

«Наскільки важко буде полагодити зламаний графічний процесор (GPU) у космосі?» — іронічно зауважив він, додавши, що фокусується на створенні наземної інфраструктури, яка стане найдорожчим проектом в історії людства.

Крім цього, в розмові з індійським журналістом OpenAI Сем Альтман намагався спростувати занепокоєння щодо впливу штучного інтелекту на навколишнє середовище.

Він заявив, що побоювання про використання води штучним інтелектом «абсолютно хибні», хоча й визнав, що це була реальна проблема, коли «ми раніше використовували випарне охолодження в центрах обробки даних».

«Тепер, коли ми цього не робимо, ви бачите в інтернеті такі речі, як: «Не використовуйте ChatGPT, це 17 галонів води за кожен запит» чи щось таке. Це абсолютно неправда, повне божевілля, це не має жодного зв’язку з реальністю», — сказав Альтман.

На його думку, у майбутньому світ повинен «дуже швидко перейти до ядерної або вітрової та сонячної енергетики».

Конфлікт Маска та Альтмана має глибоке коріння. Колись вони разом заснували OpenAI, але розійшлися у 2018 році. Маск публічно звинувачує компанію у зраді початкової некомерційної місії та закритій моделі розвитку під впливом Microsoft. У свою чергу, Альтман, визнаючи унікальний талант опонента, заявив, що конфлікт пов’язаний із тим, що Маску не вдалось встановити повний контроль над OpenAI.

Нагадаємо, минулого тижня Ілон Маск заявив, що йому потрібен завод на Місяці і велика катапульта для запуску супутників.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn