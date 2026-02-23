the-page
tradfi
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 23/02/2026 08:47

Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом

Дмитро Сімагін

Автор новин

Протистояння між очільником OpenAI Семом Альтманом та засновником SpaceX Ілоном Маском перейшло в нову площину — боротьбу за майбутню інфраструктуру штучного інтелекту.

Під час нещодавнього виступу в Індії, на заході Express Adda, Альтман назвав ідею розміщення дата-центрів у космосі «абсурдом», принаймні в межах поточного десятиліття. Це стало прямою відповіддю на амбітні плани Маска щодо перенесення обчислювальних потужностей на орбіту, пише The Indian Express.

Маск вважає, що космічні дата-центри, які живляться безперебійною сонячною енергією, допоможуть вирішити проблему глобального енергодефіциту на Землі. Проте Альтман скептично оцінює реальність таких проектів. Він пояснив свій скепсис математичними розрахунками: астрономічна вартість запусків та складність логістики роблять орбітальні обчислення нерентабельними. 

«Наскільки важко буде полагодити зламаний графічний процесор (GPU) у космосі?» — іронічно зауважив він, додавши, що фокусується на створенні наземної інфраструктури, яка стане найдорожчим проектом в історії людства.

Крім цього, в розмові з індійським журналістом OpenAI Сем Альтман намагався спростувати занепокоєння щодо впливу штучного інтелекту на навколишнє середовище.

Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом

Сем Альтман в Індії

Він заявив, що побоювання про використання води штучним інтелектом «абсолютно хибні», хоча й визнав, що це була реальна проблема, коли «ми раніше використовували випарне охолодження в центрах обробки даних».

«Тепер, коли ми цього не робимо, ви бачите в інтернеті такі речі, як: «Не використовуйте ChatGPT, це 17 галонів води за кожен запит» чи щось таке. Це абсолютно неправда, повне божевілля, це не має жодного зв’язку з реальністю», — сказав Альтман.

На його думку, у майбутньому світ повинен «дуже швидко перейти до ядерної або вітрової та сонячної енергетики».

Конфлікт Маска та Альтмана має глибоке коріння. Колись вони разом заснували OpenAI, але розійшлися у 2018 році. Маск публічно звинувачує компанію у зраді початкової некомерційної місії та закритій моделі розвитку під впливом Microsoft. У свою чергу, Альтман, визнаючи унікальний талант опонента, заявив, що конфлікт пов’язаний із тим, що Маску не вдалось встановити повний контроль над OpenAI.

Нагадаємо, минулого тижня Ілон Маск заявив, що йому потрібен завод на Місяці і велика катапульта для запуску супутників.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом

Найбільш обговорювані статті

«Заблокувати контент з України»: Кремль нарешті озвучив головну вимогу до Telegram«Заблокувати контент з України»: Кремль нарешті озвучив головну вимогу до Telegram
Студенти більше не хочуть вчитить на факультетах інформатики. Але не проти вивчати штучний інтелектСтуденти більше не хочуть вчитись на факультетах інформатики. Але не проти вивчати штучний інтелект
Google оновлює розширення Conductor для Gemini CLI. Тепер воно автоматично аналізує якість вашого кодуGoogle оновлює розширення Conductor для Gemini CLI. Тепер воно автоматично аналізує якість вашого коду
Ілон Маск звинуватив філософа, який навчає LLM Claude, у відсутності дітейІлон Маск звинуватив філософа, який навчає LLM Claude, у відсутності дітей
Дефіцит оперативної пам'яті погіршується: «один із типів DRAM подорожчав на 75% лише за місяць»Дефіцит оперативної пам’яті погіршується: «один із типів DRAM подорожчав на 75% лише за місяць»
Claude Code тепер приховує назви файлів, з якими він працював. Розробники протестуютьClaude Code тепер приховує назви файлів, з якими він працював. Розробники протестують
«Революція в робочих процесах»: Fujitsu повністю автоматизувала роботу команд розробки ПЗ«Революція в робочих процесах»: Fujitsu повністю автоматизувала роботу команд розробки ПЗ
У Telegram тепер можна створити власного агента на базі Manus Agents. БезкоштовноУ Telegram тепер можна створити власного агента на базі Manus. Безкоштовно
«Мало хто виживе»: інвестори продають акції компаній-розробників програмного забезпечення«Мало хто виживе»: інвестори продають акції компаній-розробників програмного забезпечення
Ілон Маск надав безкоштовний доступ до Grok 3

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

X вперше отримає доходи від продажу реклами після купівлі компанії Маском

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Стався масштабний збій Starlink. Спостерігаються проблеми в роботі по всьому світу

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

Масштабний збій в Twitter стався через лише одного розробника. Інших у відділі звільнили

«Гарної вам неділі»: Ілон Маск на вихідних звільнив ще 10% штату Twitter

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Безкоштовний і без реклами: ChatGPT тепер доступний на iOS

Топ текстів
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 1 місяць назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 4 дні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 1 тиждень назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 2 тижні назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 1 тиждень назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 4 дні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 2 тижні назад
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом

Новини

Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом

 23.02.2026 08:47

Нові функції Chrome: поділ екрану, коментарі в PDF, збереження на Google Диск

 20.02.2026 17:06

Українець отримав 5 років ув'язнення за «ферми ноутбуків» для північнокорейських програмістів

 20.02.2026 16:18

ChatGPT сказав студенту, що він пророк і досягне величі. Потім почався психоз

 20.02.2026 14:15

Google заблокувала 80 тисяч акаунтів розробників та відхилила 1,75 млн заявок на публікацію програм

 20.02.2026 11:31

В екосистемі Android виявлено перше шкідливе ПЗ, яке координує свою роботу зі штучним інтелектом

 20.02.2026 09:25

Google повертає лідерство серед LLM: нова модель Gemini 3.1 Pro демонструє рекорди продуктивності

 20.02.2026 08:35

Момент незручності для Альтмана та Амодея: конфлікт стає персональним

 19.02.2026 17:26

«Ні, його не буде»: Білл Гейтс сховався від публіки після оприлюднення файлів Епштейна

 19.02.2026 16:25

У редактор коду Cursor додали маркетплейс готових плагинів та асинхронні субагенти

 19.02.2026 14:47

Спецпроєкти

Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Топ текстів тижня
1.
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
2.
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
3.
«Революція в робочих процесах»: Fujitsu повністю автоматизувала роботу команд розробки ПЗ
4.
ChatGPT сказав студенту, що він пророк і досягне величі. Потім почався психоз
5.
«Заплатив 23,7 млн гривень за неробочий софт»: у Києві судять колишнього заступника міністра
6.
Anthropic випустила Claude Sonnet 4.6: порівнюємо з іншими LLM
7.
В екосистемі Android виявлено перше шкідливе ПЗ, яке координує свою роботу зі штучним інтелектом
8.
Ілон Маск звинуватив філософа, який навчає LLM Claude, у відсутності дітей
9.
В Google не вважають проблемою, що Gemini іноді бреше користувачам
10.
«Мало хто виживе»: інвестори продають акції компаній-розробників програмного забезпечення

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: