Кіберполіція затримала банду криптошахраїв: викрадали активи через фейкові біржі та обмінники

Українські правоохоронці нейтралізували організоване угруповання, яке спеціалізувалося на викраденні цифрових активів громадян. Зловмисники використовували фейкові веб-ресурси, які імітували роботи відомих платформ. Це дозволило їм ошукати потерпілих на мільйони гривень, повідомляє сайт Кіберполіції.

Лише в одному задокументованому випадку підозрювані заволоділи понад 95 тисячами USDT, що еквівалентно майже 4 мільйонам гривень, в іншому — ще понад тисячею USDT.

Як працювала злочинна схема

За даними слідчих, злочинці створили мережу фішингових сайтів, які за дизайном та інтерфейсом повністю копіювали відомі криптовалютні біржі та сервіси обміну віртуальних монет. Розрахунок був на неуважність користувачів:

Жертви переходили на підроблені сайти та вводили свої дані для входу або seed-фрази.

seed-фрази. Отримавши конфіденційну інформацію, шахраї отримували повний доступ до криптогаманців.

Кошти потерпілих миттєво переказувалися на рахунки підконтрольні зловмисникам.

Деталі затримання та обшуків

В межах розслідування працівники Кіберполіції разом із правоохоронними органами провели 20 санкціонованих обшуків. Під час слідчих дій було вилучено комп’ютерну техніку та смартфони з доказами протиправної діяльності, банківські картки, що використовувалися для легалізації коштів, сім-картки мобільних операторів.

Наразі справу розглядають за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 190 (Шахрайство) — за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману. ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем) — за злам та використання шкідливих програм.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

