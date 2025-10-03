Кількість IT-вакансій в Україні за квартал зросла на 12%. Це рекордний показник з початку війни

У третьому кварталі (липень, серпень, вересень) на сервісі пошуку роботи jobs.dou.ua опублікувано 20899 IT-вакансій. Це рекордний показник з початку повномасштабного вторгнення та на 12% більше, ніж у другому кварталі.

У помісячній статистиці рекордним став липень, коли роботодавці розмістили 7210 IT-вакансій. У вересні цього року було опубліковано майже стільки ж оголошень про пошук персоналу — 7194.

За підсумками третього кварталу 2025 року спостерігається зростання вакансій з військової справи (+148%), маркетингу, Front-end, Hardware, Project Manager. Число вакансій для розробників ще далеке від довоєнних показників, однак помічено стабільний ріст. Наприклад, якщо для Python-розробників у другому кварталі розмістили 551 вакансій, то в третьому — 629 (+14%). У категорії Front-end — 781 (другий квартал) і 919 (третій квартал, +18%), Hardware — 288 і 415 вакансій (+44%).

На 22% стало більше оголошень про пошук спеціалістів зі штучного інтелекту (AI/ML). Якщо в другому кварталі для них розмістили 392 вакансії, то в третьому — 480.

Зростає попит на senior-фахівців. У вересні цього року для них було 1325 вакансій — це навіть більше, ніж у січні 2022-го. Найбільше вакансій для фахівців без досвіду — зростання на 40%. Зараз їх понад 200 щомісяця.

Середня кількість відгуків на вакансію тримається на рівні 24 відгуки. Найбільш конкурентною категорією залишається Front-end — 85,5 відгуків на вакансію. Рік тому було більше — 98,7 відгуків.

У вересні уперше категорія Java випередила QA за середньою кількістю відгуків на вакансію: 62,3 та 62,1 відповідно. З червня цього року конкуренція в Java почала зростати.