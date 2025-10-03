logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 03/10/2025 15:39

Кількість IT-вакансій в Україні за квартал зросла на 12%. Це рекордний показник з початку війни

Дмитро Сімагін

Журналіст

У третьому кварталі (липень, серпень, вересень) на сервісі пошуку роботи jobs.dou.ua опублікувано 20899 IT-вакансій. Це рекордний показник з початку повномасштабного вторгнення та на 12% більше, ніж у другому кварталі. 

У помісячній статистиці рекордним став липень, коли роботодавці розмістили 7210 IT-вакансій. У вересні цього року було опубліковано майже стільки ж оголошень про пошук персоналу — 7194.

За підсумками третього кварталу 2025 року спостерігається зростання вакансій з військової справи (+148%), маркетингу, Front-end, Hardware, Project Manager. Число вакансій для розробників ще далеке від довоєнних показників, однак помічено стабільний ріст. Наприклад, якщо для Python-розробників у другому кварталі розмістили 551 вакансій, то в третьому — 629 (+14%). У категорії Front-end — 781 (другий квартал) і 919 (третій квартал, +18%), Hardware — 288 і 415 вакансій (+44%).

На 22% стало більше оголошень про пошук спеціалістів зі штучного інтелекту (AI/ML). Якщо в другому кварталі для них розмістили 392 вакансії, то в третьому — 480.

Зростає попит на senior-фахівців. У вересні цього року для них було 1325 вакансій — це навіть більше, ніж у січні 2022-го. Найбільше вакансій для фахівців без досвіду — зростання на 40%. Зараз їх понад 200 щомісяця.

Середня кількість відгуків на вакансію тримається на рівні 24 відгуки. Найбільш конкурентною категорією залишається Front-end — 85,5 відгуків на вакансію. Рік тому було більше — 98,7 відгуків.

У вересні уперше категорія Java випередила QA за середньою кількістю відгуків на вакансію: 62,3 та 62,1 відповідно. З червня цього року конкуренція в Java почала зростати.

 

Головна > Новини > Кількість IT-вакансій в Україні за квартал зросла на 12%. Це рекордний показник з початку війни

Найбільш обговорювані статті

Експорт українських ІТ-послуг у серпні склав $540 млн. Це менше, ніж у липні, але більше, ніж у 2024 роціЕкспорт українських ІТ-послуг у серпні склав $540 млн. Це менше, ніж у липні, але більше, ніж у 2024 році
Android для платформи ПК з’явиться в наступному році
«Бум йде на спад»: платформи вайб-кодингу втрачають трафік«Бум йде на спад»: платформи вайб-кодингу втрачають трафік
«Будуть знищені всі альтернативні Android-магазини»: конкурент Google Play скаржиться на нові вимоги реєстрації розробників«Будуть знищені всі альтернативні Android-магазини»: конкурент Google Play скаржиться на нові вимоги реєстрації розробників
Редактор коду Cursor відкрив безкоштовний курс для розробниківРедактор коду Cursor відкрив безкоштовний курс для розробників
Google Україна запускає навчальний курс для middle-розробників
Гороховський, Клопотенко, Янович, OTOY «заварять» БОРЩ: нова конференція в Києві про силу єдності та партнерство від Vector та I AM IDEAГороховський, Клопотенко, Янович, OTOY «заварять» БОРЩ: нова конференція в Києві про силу єдності та партнерство від Vector та I AM IDEA
Anthropic випускає Claude Sonnet 4.5 — «найкращу в світі модель для програмування»Anthropic випускає Claude Sonnet 4.5 — «найкращу в світі модель для програмування»
Microsoft запускає в Excel і Word новий режим vibe workingMicrosoft запускає в Excel і Word новий режим vibe working
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль

Українські IT-фахівці за кордоном: заробляють на 8% більше, але оформлятись не поспішають

У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року

Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ

Найчастіші причини відмов кандидатам. Досвід SoftServe

Робота на Штати з українського дивану: 14 сайтів з віддаленими вакансіями за кордоном

 

ЗСУ шукає програмістів та дизайнерів: актуальна підбірка вакансій

Розробники витрачають більшість робочого часу не на роботу з кодом — дослідження

Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

З топ-5 українських IT-компаній вилетів багаторічний лідер — рейтинг DOU

«Рабські умови, оплачувані на рівні касиру в АТБ»: де українським айтівцям платять найменше

IT-вакансії тижня: $7500 за джуна та $10 000 для гіка-розробника (PHP живий!)

«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

IT-вакансії тижня: $3500 для джуніора та навала hot-пропозицій з фінтех

Пошуки роботи в IT: 7 маркерів, які виявлять «галеру» за описом вакансії

«За 70 днів я отримав більше 700 відмов»: історія Senior PM, який шукав роботу

Українці стали менше навчатися на ІТ-курсах

Не проґавте: безкоштовні IT-курси та тренінги, які стартують найближчим часом

IT-вакансії тижня: $8300 для тестувальника та Machine Learning з «полуничкою»

В Україні стає менше IT-ФОПів, але загальна кількість айтівців не зменшується

Щотижня на ринок виходять ще 1000 айтівців — а вакансій стає менше

Волонтерство або фултайм: ГО «Аеророзвідка» шукає девопсів, девелоперів та аналітиків

В Україні підрахували, на скільки вакансій треба відгукнутись IT-фахівцю, щоб знайти роботу

«Це вже переходить усі рамки»: в мережі обурилися вакансією для фронтенд-джуна за $400

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Новини - 1 місяць назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 3 тижні назад
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
Новини - 3 тижні назад
Claude тепер може створювати та редагувати файли
Новини - 3 тижні назад
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
Новини - 3 тижні назад
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
Новини - 4 тижні назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 4 тижні назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 2 тижні назад
Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути
Новини - 2 тижні назад
Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

Новини

Кількість IT-вакансій в Україні за квартал зросла на 12%. Це рекордний показник з початку війни

 12 хвилин назад

Google вимагає по $25 з кожного Android-розробника «за верифікацію». Але будуть виключення

 3 години назад

Python-розробники отримали можливість імпортувати в Excel бібліотеки на свій вибір

 4 години назад

В інструмент кодування Jules додали інтерфейс командного рядка та публічний API

 7 години назад

Хакери зламали приватні репозиторії Red Hat на GitHub

 23 години назад

Редактор коду Cursor оновлено до версії 1.7

 1 день назад

JetBrains робить ще одне IDE безкоштовним для некомерційного використання

 1 день назад

Claude Code лідирує серед ШІ-інструментів розробки, але великі компанії віддають перевагу GitHub Copilot

 1 день назад

Salesforce випустила інструмент для вайб-кодингу Agentforce Vibes

 1 день назад

Платформа вайб-кодингу Replit додала Connectors — готові інтеграції з Notion, Slack та іншими програмами

 2 дні назад

Спецпроєкти

Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Топ текстів тижня
1.
Google Україна запускає навчальний курс для middle-розробників
2.
Редактор коду Cursor відкрив безкоштовний курс для розробників
3.
«Бум йде на спад»: платформи вайб-кодингу втрачають трафік
4.
«Будуть знищені всі альтернативні Android-магазини»: конкурент Google Play скаржиться на нові вимоги реєстрації розробників
5.
Android для платформи ПК з’явиться в наступному році
6.
У ChatGPT з’явиться реклама. Як мінімум, для безкоштовних користувачів
7.
Microsoft запускає в Excel і Word новий режим vibe working
8.
OpenAI додала в інтерфейс ChatGPT кнопку «Купити»
9.
JetBrains хоче навчати свої моделі на вашому коді. Взамін пропонує безкоштовний софт
10.
JetBrains робить ще одне IDE безкоштовним для некомерційного використання

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: