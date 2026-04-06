Новини 06/04/2026 10:10

Кінець дешевих безлімітних планів: передплатникам Claude Code доведеться доплачувати за використання OpenClaw

Дмитро Сімагін

Компанія Anthropic оголосила про суттєві зміни в системі тарифікації для користувачів Claude Code. Тепер власники платних планів (Pro та Max) більше не зможуть використовувати свої ліміти повідомлень для роботи зі сторонніми фреймворками, такими як популярний агент із відкритим кодом OpenClaw. Про це пише TechCrunch.

Раніше користувачі могли підключати свій персональний акаунт з тарифним планом Claude до зовнішніх інструментів, що дозволяло автоматизувати робочі процеси без додаткових витрат. Тепер цей «неофіційний бонус» скасовано. Для подальшої роботи з OpenClaw або аналогічними сервісами через акаунт Claude користувачам пропонується:

  • Перейти на модель pay-as-you-go (оплата за фактом використання).
  • Купувати спеціальні пакети «додаткового використання» (usage bundles).
  • Використовувати стандартний Claude API з поартикульною оплатою (per-token).

Причини рішення

Борис Черний, керівник напрямку Claude Code в Anthropic, пояснив цей крок високим навантаженням на систему. За його словами, існуючі тарифні плани створювалися для індивідуальної роботи, а не для інтенсивних запитів, які генерують автономні ШІ-агенти.

«Наші ресурси обмежені, і ми змушені надавати пріоритет тим, хто використовує наші власні продукти та офіційний API», — зазначив він у соцмережі X.

Реакція спільноти та компенсації

Рішення викликало критику з боку розробників. Творець OpenClaw Пітер Штайнбергер, який нещодавно приєднався до OpenAI, назвав дії Anthropic спробою «закрити екосистему» після того, як компанія інтегрувала схожі функції у власні продукти.

Щоб пом’якшити перехід, Anthropic пропонує:

  1. Одноразовий кредит на рахунок у розмірі вартості місячної передплати (потрібно активувати до 17 квітня).
  2. Знижки до 30% на пакети додаткового використання.
  3. Повне повернення коштів за передплату для тих, хто не згоден з новими умовами.

Обмеження вже діють для OpenClaw, починаючи з суботи, 4 квітня, і Anthropic планує поширити цю політику на всі інші сторонні «оболонки» (harnesses) протягом найближчих тижнів. Експерти вважають, що це свідчить про кінець ери дешевих безлімітних планів для важких професійних завдань, оскільки вартість експлуатації потужних моделей залишається занадто високою.

Нагадаємо, що Китай обмежує використання агентів OpenClaw: нібито вони загрожують безпеці.

