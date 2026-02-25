Кінець епохи: перший трансатлантичний оптоволоконний кабель підняли після 37 років перебування на морському дні

Світ прощається з важливою пам’яткою цифрової революції: розпочато процес демонтажу TAT-8 — першого в історії трансатлантичного оптоволоконного кабелю. Мережа, яка 37 років тому змінила уявлення про глобальний зв’язок, тепер піднімається з дна Атлантики для подальшої переробки, пише Tom’s Hardware.

Кабель було прокладено в 1988 році міжнародним консорціумом на чолі з AT&T, France Telecom та British Telecom. На той час це був колосальний технологічний стрибок. Якщо попередні мідні кабелі могли підтримувати лише кілька сотень одночасних викликів, то TAT-8 забезпечував роботу 40 000 ліній. Саме тому він став фундаментом для розвитку сучасного інтернету, довівши надійність оптоволокна на великих глибинах.

Свою робочу функцію кабель втратив ще в 2002 році через появу більш потужних аналогів. Протягом десятиліть кабель просто лежав на океанському дні. Наразі спеціалізоване судно Isaac Newton займається його вилученням із кількох причин.

Перша з них пов’язана із цінністю матеріалів. Попри те, що саме скловолокно важко утилізувати, оболонка кабелю містить величезну кількість міді, яка використовувалася для живлення підводних підсилювачів, та сталі. Ці метали мають високу вартість як вторинна сировина.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що поставки міді можуть скоротитися на 30% протягом десятиліття. Це робить тисячі кілометрів переробленого кабелю бажаним джерелом металу. Що стосується сталі з кабелю, то вона буде перероблена для виготовлення огорож. Поліетиленову оболонку відправлять ​​на завод у Нідерландах для гранулювання та виробництва нехарчового пластику.

Ще одна причина демонтажу полягає в необхідності очищення дна. Покинуті «кабелі-привиди» заважають прокладанню нових ліній зв’язку, роботі підводних апаратів та екологічному моніторингу. Крім того, вилучення старих комунікацій звільняє коридори для сучасних систем зв’язку, які забезпечують терабітні швидкості передачі даних.

TAT-8 — далеко не єдиний виведений з експлуатації кабель, що досі лежить на морському дні. З приблизно 2 мільйонів кілометрів виведених з експлуатації підводних кабелів у світі більшість так і не були підняті.

Нагадаємо, кілька днів тому керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn