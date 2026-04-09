Новини 09/04/2026 10:37

КНДР знову атакує розробників: особлива увага до npm, PyPI, Go, Rust (crates.io) та PHP (Packagist)

Дмитро Сімагін

Дослідники з кібербезпеки Socket виявили масштабну та тривалу кампанію, за якою стоять хакери, пов’язані з КНДР. З початку 2025 року зловмисники опублікували понад 1700 шкідливих пакетів у найпопулярніших екосистемах та бібліотеках розробки, зокрема npm, PyPI, Go, Rust (crates.io) та PHP (Packagist).

Деталі операції Contagious Interview

Активність хакерів є частиною відомої кампанії під назвою Contagious Interview (також відстежується як WaterPlum). Основна стратегія північнокорейців полягає в імітації процесу найму на роботу.

Як працює схема:

  1. Соціальна інженерія: Хакери видають себе за рекрутерів у LinkedIn, Telegram або Slack. Вони пропонують розробникам пройти технічне інтерв’ю або виконати тестове завдання.
  2. Шкідливі посилання: Жертвам надсилають посилання на підроблені відеоконференції (Zoom або Microsoft Teams) або просять завантажити «інструменти для розробки» з GitHub.
  3. Інфікування: Під виглядом легітимних бібліотек або софту для інтерв’ю встановлюються завантажувачі шкідливого ПЗ.

Яке ПЗ поширюють хакери?

Виявлені пакети маскуються під корисні утиліти для логування, налагодження та роботи з ліцензіями. Серед прикладів:

  • npm: dev-log-core, logger-base, pino-debugger, debug-fmt.
  • PyPI: logutilkit, apachelicense, fluxhttp.
  • Go: github.com/golangorg/formstash.
  • Rust: logtrace.

Мета атак та наслідки

Головною метою зловмисників є викрадення конфіденційних даних, зокрема:

  • Доступів до криптовалютних гаманців.
  • Облікових даних із браузерів та менеджерів паролів.
  • Інтелектуальної власності та вихідного коду компаній.

Для цього використовуються такі шкідливі програми, як BeaverTail (стилер/завантажувач), а також бекдори OtterCookie, InvisibleFerret та FlexibleFerret, що працюють на Windows, macOS та Linux.

КНДР знову атакує розробників

Є також варіант для Windows license-utils-kit: він містить повноцінний імплантат, який після компрометації може віддалено виконувати роботу кейлоггера, красти дані з браузера та гаманців, збирати конфіденційні файли та шифрувати дані для вимагання викупу.

Чому це небезпечно?

Кампанія відрізняється високим рівнем підготовки: хакери створюють фальшиві профілі компаній у LinkedIn та використовують техніку ClickFix, щоб змусити користувачів запустити шкідливий код. Експерти зазначають, що зловмисники постійно оновлюють свою інфраструктуру, використовуючи домени, які маскуються під американські фінансові установи.

Порада розробникам: Будьте вкрай обережними з тестовими завданнями від незнайомих рекрутерів, які вимагають встановлення специфічного ПЗ або клонування приватних репозиторіїв, та ретельно перевіряйте назви пакетів у своїх проєктах на наявність тайпосквотингу.

Нагадаємо, кілька днів тому хакери КНДР спустошили гаманці Drift Protocol на $280 млн.

Головна > Новини > КНДР знову атакує розробників: особлива увага до npm, PyPI, Go, Rust (crates.io) та PHP (Packagist)

Найбільш обговорювані статті

Парадокс українського IT: зарплати досвідчених розробників знижуються, початківців — зростаютьПарадокс українського IT: зарплати досвідчених розробників знижуються, початківців — зростають
Умови користування Copilot змінились: тепер це не професійний інструментУмови користування Copilot змінились: тепер це не професійний інструмент
Netflix випустив безкоштовну модель штучного інтелекту, яка видаляє об'єкти на відеоNetflix випустив безкоштовну модель штучного інтелекту, яка видаляє об’єкти на відео
Де найлегше знайти роботу в українському ІТ: MilTech і C++Де найлегше знайти роботу в українському ІТ: MilTech і C++
Ефект вайб-кодингу: кількість заявок в App Store зросла на рекордні 84%Ефект вайб-кодингу: кількість заявок в App Store зросла на рекордні 84%
Хакери готувались півроку, витратили на обман $1 млн: подробиці крадіжки $280 млн з Drift ProtocolХакери готувались півроку, витратили на обман $1 млн: подробиці крадіжки $280 млн з Drift Protocol
Кінець дешевих безлімітних планів: передплатникам Claude Code доведеться доплачувати за використання OpenClawКінець дешевих безлімітних планів: передплатникам Claude Code доведеться доплачувати за використання OpenClaw
Когнітивна капітуляція: нова тривожна тенденція взаємодії зі штучним інтелектомКогнітивна капітуляція: нова тривожна тенденція взаємодії зі штучним інтелектом
Cursor 3: замість класичного редактора коду створюється «флот» ШІ-агентівCursor 3: замість класичного редактора коду створюється «флот» агентів
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів

Українські фахівці розкрили нову схему кібератак на військових через месенджер Signal

Росіянина, який розробив програму-вимагач Lockbit, екстрадували до США

Північнокорейські хакери розмістили шпигунський софт у Google Play

Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Кібератака на «Укрзалізницю»: з'явились перші подробиці

В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача

Хакери надсилають українським службовцям листи про скорочення зарплати. У посиланні вірус

Брутфорс по-українські: 19-річний хакер може сісти на 8 років за злам мільйону акаунтів

Українська кіберполіція затримала на Дніпропетровщині 25-річного хакера

Хакери розсилають українцям фішингові листи нібито від Податкової служби

QA-консультант пішов лайкати сторінку «щоб відчепилися»: це коштувало його друзям 500 тис. грн

«Криптокаліпсис наближається!» Європол закликає швидче переходити на квантово-безпечне шифрування

Хакери розсилають українцям «повістки в суд» з домену UKR.NET

«Отвєточка» за зрив футбольної трансляції? Сайт мінбуду рф зламали і вимагають викуп в біткойнах

Європу та Україну «накрило» хакерською атакою через вірус-шифрувальник: розповідаємо, як захиститися

Російська компанія, пов'язана з Кремлем, активно шукає можливість злому Telegram

Українські хакери допомогли забезпечити армію рф страпонами та ділдо на $25 тис.

В Україні «зростає бізнес» з продажу особистих даних фейковим розробникам з КНДР — директор Upwork

Північна Корея розширює застосування штучного інтелекту для хакерських атак

OpenAI: хакери використовують ChatGPT для створення шкідливих програм

Експерти розкрили технічні деталі найбільшого в історії хакерського злому на $1,4 млрд

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Без категории - 1 тиждень назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 2 тижні назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 1 тиждень назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 2 дні назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 1 тиждень назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
Новини - 2 тижні назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 3 тижні назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Новини - 2 тижні назад
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
Новини - 2 тижні назад
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров

КНДР знову атакує розробників: особлива увага до npm, PyPI, Go, Rust (crates.io) та PHP (Packagist)

 09.04.2026 10:37

Тепер не просто чат-бот: Gemini зможе напряму працювати з вашими файлами через Notebooks

 09.04.2026 08:53

Штучний інтелект в YouTube тепер сам обирає ідеальну швидкість для відео

 08.04.2026 17:54

Український досвід цифровізації представили в Токіо: у фокусі — ШІ, GovTech і кіберстійкість

 08.04.2026 17:16

X запускає автоматичний переклад та редагування фото на базі Grok

 08.04.2026 16:56

GLM-5.1: відкрита модель, яка випереджає Claude Opus 4.6 та працює «повний день»

 08.04.2026 16:20

Як український бізнес стає глобальним: в MC.today, The Page, ITC, SPEKA та Highload стартує спецпроєкт «Визнані у світі»

 08.04.2026 15:16

Рада ухвалила Закон про оподаткування доходів з цифрових платформ: що це означає для українців

 08.04.2026 14:48

YouTube закручує гайки: з'явилась 90-секундна реклама, яку неможливо пропустити

 08.04.2026 12:22

Журналісти The New York Times стверджують, що розкрили особистість Сатоші Накамото

 08.04.2026 11:51

Спецпроєкти

Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Топ текстів тижня
1.
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
2.
Журналісти The New York Times стверджують, що розкрили особистість Сатоші Накамото
3.
Когнітивна капітуляція: нова тривожна тенденція взаємодії зі штучним інтелектом
4.
Кінець дешевих безлімітних планів: передплатникам Claude Code доведеться доплачувати за використання OpenClaw
5.
Моделі штучного інтелекту брешуть не тільки заради себе, але й щоб врятувати інші LLM — дослідження
6.
Google DeepMind розкриває секрети: шість способів, як зламати ШІ-агента
7.
Крипто-катастрофа: хакери КНДР спустошили гаманці Drift Protocol на $280 млн
8.
Голодні ігри за токени: «Дехто залишає агентів працювати годинами, щоб штучно завищити свої показники»
9.
Cursor 3: замість класичного редактора коду створюється «флот» агентів
10.
WordPress тепер має безпечну альтернативу: Cloudflare представляє CMS EmDash

