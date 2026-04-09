КНДР знову атакує розробників: особлива увага до npm, PyPI, Go, Rust (crates.io) та PHP (Packagist)

Дослідники з кібербезпеки Socket виявили масштабну та тривалу кампанію, за якою стоять хакери, пов’язані з КНДР. З початку 2025 року зловмисники опублікували понад 1700 шкідливих пакетів у найпопулярніших екосистемах та бібліотеках розробки, зокрема npm, PyPI, Go, Rust (crates.io) та PHP (Packagist).

Деталі операції Contagious Interview

Активність хакерів є частиною відомої кампанії під назвою Contagious Interview (також відстежується як WaterPlum). Основна стратегія північнокорейців полягає в імітації процесу найму на роботу.

Як працює схема:

Соціальна інженерія: Хакери видають себе за рекрутерів у LinkedIn , Telegram або Slack. Вони пропонують розробникам пройти технічне інтерв’ю або виконати тестове завдання. Шкідливі посилання: Жертвам надсилають посилання на підроблені відеоконференції (Zoom або Microsoft Teams) або просять завантажити «інструменти для розробки» з GitHub. Інфікування: Під виглядом легітимних бібліотек або софту для інтерв’ю встановлюються завантажувачі шкідливого ПЗ.

Яке ПЗ поширюють хакери?

Виявлені пакети маскуються під корисні утиліти для логування, налагодження та роботи з ліцензіями. Серед прикладів:

npm: dev-log-core , logger-base , pino-debugger , debug-fmt .

PyPI: logutilkit , apachelicense , fluxhttp .

Go: github.com/golangorg/formstash .

Rust: logtrace .

Мета атак та наслідки

Головною метою зловмисників є викрадення конфіденційних даних, зокрема:

Доступів до криптовалютних гаманців .

Облікових даних із браузерів та менеджерів паролів.

Інтелектуальної власності та вихідного коду компаній.

Для цього використовуються такі шкідливі програми, як BeaverTail (стилер/завантажувач), а також бекдори OtterCookie, InvisibleFerret та FlexibleFerret, що працюють на Windows, macOS та Linux.

Є також варіант для Windows license-utils-kit: він містить повноцінний імплантат, який після компрометації може віддалено виконувати роботу кейлоггера, красти дані з браузера та гаманців, збирати конфіденційні файли та шифрувати дані для вимагання викупу.

Чому це небезпечно?

Кампанія відрізняється високим рівнем підготовки: хакери створюють фальшиві профілі компаній у LinkedIn та використовують техніку ClickFix, щоб змусити користувачів запустити шкідливий код. Експерти зазначають, що зловмисники постійно оновлюють свою інфраструктуру, використовуючи домени, які маскуються під американські фінансові установи.

Порада розробникам: Будьте вкрай обережними з тестовими завданнями від незнайомих рекрутерів, які вимагають встановлення специфічного ПЗ або клонування приватних репозиторіїв, та ретельно перевіряйте назви пакетів у своїх проєктах на наявність тайпосквотингу.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn