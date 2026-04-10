Новини 10/04/2026 14:26

Коментарі в Instagram тепер можна редагувати. Але є умова

Дмитро Сімагін

Соцмережа Instagram офіційно запровадила функцію, на яку користувачі чекали роками — можливість редагувати опубліковані коментарі. Тепер виправити помилку або змінити текст можна без необхідності видаляти та писати повідомлення заново, пише TechCrunch.

Основні деталі оновлення:

  • Часове вікно: На редагування коментаря дається 15 хвилин після його публікації. Однак протягом цього часу можна вносити кілька змін до одного коментаря.
  • Прозорість: Як і у випадку з особистими повідомленнями (DMs) або постами у Threads, відредаговані коментарі матимуть позначку «Відредаговано» (Edited), щоб інші користувачі бачили, що текст був змінений.
  • Як скористатися: Щоб змінити свій коментар, потрібно затиснути його пальцем (або змахнути вліво, залежно від версії застосунку) і обрати опцію «Редагувати» у меню, що з’явиться.

Це оновлення є частиною ширшої стратегії Meta щодо впровадження схожих інструментів у всіх своїх соцмережах. Раніше Instagram вже дозволив редагувати приватні повідомлення (також протягом 15 хвилин), закріплювати до трьох чатів у папці вхідних та керувати сповіщеннями про прочитання.

Таке нововведення робить спілкування на платформі зручнішим, дозволяючи швидко виправляти випадкові друкарські помилки або уточнювати свої думки без зайвих маніпуляцій.

Нагадаємо, не так давно в Росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип Instagram.

Найбільш обговорювані статті

Умови користування Copilot змінились: тепер це не професійний інструментУмови користування Copilot змінились: тепер це не професійний інструмент
Журналісти The New York Times стверджують, що розкрили особистість Сатоші Накамото
Вийшла з-під контролю: Anthropic вважає, що Claude Mythos надто потужна для публічного релізуВийшла з-під контролю: Anthropic вважає, що Claude Mythos надто потужна для публічного релізу
GitHub Copilot CLI: тепер із підтримкою «агента огляду» Rubber DuckGitHub Copilot CLI: тепер з підтримкою «агента огляду» Rubber Duck
Мілла Йовович створила MemPalace: революційний інструмент для пам'яті ШІВдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
800 000 робочих місць: як IT впливає на економіку України800 000 робочих місць: як IT впливає на економіку України
Голодні ігри за токени: «Дехто залишає агентів працювати годинами, щоб штучно завищити свої показники»Голодні ігри за токени: «Дехто залишає агентів працювати годинами, щоб штучно завищити свої показники»
У Google Play з'явився пошук по відгуках: як він працюєУ Google Play з’явився пошук по відгуках: як він працює
Claude Code: в AMD вважають, що він став «лінивим» і йому не можна довіряти складні завданняClaude Code: в AMD вважають, що він став «лінивим» і йому не можна довіряти складні завдання
Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Розробники в партнерстві з WhiteBIT запустили гривневий стейблкоїн. Зараз розігрують 300,000 токенів UAHg

 

Instagram може запустити чат-бот зі штучним інтелектом: що відомо

Російський аналог Instagram злив всі дані користувачів ще до запуску

Meta запускає створення чат-ботів з ШІ для Instagram, Facebook і WhatsApp

«Гонка озброєнь» продовжується: Meta розробляє чат-боти з ШІ для Instagram, Messenger та WhatsApp

«Точно відтворює зовнішність»: в Instagram з'явилася офіційна ШІ-сторінка Тараса Шевченка

Instagram анонсував дату випуску конкурента Twitter

Це вам не Twitter: в офісі Meta є масаж та «безліч безкоштовних страв»

Meta готує конкурента Twitter — під брендом Іnstagram і на ПЗ, як в Mastodon

Meta анонсувала нові інструменти ШІ для Facebook, WhatsApp та Instagram

Маск запустив голосування за своє звільнення з посту CEO Twitter

«Але ж ми краще Google і OpenAI»: Meta заважають тренувати свій ШІ на публікаціях у Facebook та Instagram

Meta запустила новий інструмент ШІ в Instagram: тепер можна редагувати фон

Вебінари, тестування, розбір проєктів. Детальний курс з інтернет-маркетингу: що вмітимуть випускники

У Росії власника сайту заарештували на 15 діб за логотип Instagram

У PyPI виявили трояни, які сканували e-mail на наявність прив'язаних акаунтів TikTok та Instagram

Instagram тестує нову функцію на основі штучного інтелекту для всіх користувачів

Instagram використає штучний інтелект, щоб спіймати підлітків на брехні про їхній вік

Meta можуть змусити через суд продати Instahram та WhatsApp

В Instagram, Facebook і WhatsApp з'являться преміум-підписки

Meta тестує Instagram Plus: що дає платна підписка та скільки вона коштує

Співробітникам Instagram наказано повернутись на п'ятиденку в офіс

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Без категории - 1 тиждень назад
Як «Аптека 9-1-1» працює у прифронтових містах і інвестує в освіту
Новини - 3 тижні назад
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Новини - 3 дні назад
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
Новини - 1 тиждень назад
K-подібна продуктивність: штучний інтелект непомітно розділяє людство на дві касти
Новини - 2 тижні назад
Навчіться створювати ШІ-агентів: Google запускає безкоштовний онлайн-курс для українців
Новини - 2 тижні назад
Майбутнє вже тут: Claude отримав повний контроль над комп’ютером
Новини - 3 тижні назад
5 років ув’язнення: американця визнали винним за веб-трансляції згенерованих ним пісень
Новини - 2 тижні назад
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
Новини - 2 тижні назад
Міноборони відкрило більше 2000 вакансій для IT-фахівців — Михайло Федоров

Новини

Claude Cowork став загальнодоступним в усіх тарифних планах на Windows і macOS

 10.04.2026 15:28

Коментарі в Instagram тепер можна редагувати. Але є умова

 10.04.2026 14:26

Чат-бот Gemini тепер може створювати 3D-моделі та інтерактивні діаграми

 10.04.2026 12:02

«Банки почнуть зламувати першими»: міністр фінансів США Скотт Бессент терміново зібрав банкірів через ризики Claude Mythos

 10.04.2026 10:49

OpenAI додає в ChatGPT новий тарифний план за $100: що він включає

 10.04.2026 08:47

В JavaScript все погано: сапорти вперше обігнали JS-фахівців за числом вакансій

 09.04.2026 17:29

Кіберполіція затримала банду криптошахраїв: викрадали активи через фейкові біржі та обмінники

 09.04.2026 16:38

Українські стартапи запрошують на три найбільші tech-події Європи: участь безкоштовна

 09.04.2026 15:36

Anthropic запускає Claude Managed Agents: платформу керування агентами

 09.04.2026 14:52

Ні, ви не зможете заробляти трейдингом на Polymarket: ончейн-аналіз 2,5 млн гаманців

 09.04.2026 11:55

Спецпроєкти

Де купити MacBook Pro у Києві: ТОП-5 місць
Що таке медичний турнікет і для чого він потрібен
Наземний дрон мінер «Бандура» проти класичних методів мінування
Топ текстів тижня
1.
Вдень — на зйомках, вночі пише код: акторка Мілла Йовович виклала власний ШІ-інструмент на GitHub
2.
Журналісти The New York Times стверджують, що розкрили особистість Сатоші Накамото
3.
Когнітивна капітуляція: нова тривожна тенденція взаємодії зі штучним інтелектом
4.
Кінець дешевих безлімітних планів: передплатникам Claude Code доведеться доплачувати за використання OpenClaw
5.
Тепер не просто чат-бот: Gemini зможе напряму працювати з вашими файлами через Notebooks
6.
Голодні ігри за токени: «Дехто залишає агентів працювати годинами, щоб штучно завищити свої показники»
7.
Ні, ви не зможете заробляти трейдингом на Polymarket: ончейн-аналіз 2,5 млн гаманців
8.
Cursor 3: замість класичного редактора коду створюється «флот» агентів
9.
OpenAI додає в ChatGPT новий тарифний план за $100: що він включає
10.
Парадокс українського IT: зарплати досвідчених розробників знижуються, початківців — зростають

