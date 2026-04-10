Коментарі в Instagram тепер можна редагувати. Але є умова

Соцмережа Instagram офіційно запровадила функцію, на яку користувачі чекали роками — можливість редагувати опубліковані коментарі. Тепер виправити помилку або змінити текст можна без необхідності видаляти та писати повідомлення заново, пише TechCrunch.

Основні деталі оновлення:

Часове вікно: На редагування коментаря дається 15 хвилин після його публікації. Однак протягом цього часу можна вносити кілька змін до одного коментаря.

Прозорість: Як і у випадку з особистими повідомленнями (DMs) або постами у Threads, відредаговані коментарі матимуть позначку «Відредаговано» (Edited), щоб інші користувачі бачили, що текст був змінений.

Як скористатися: Щоб змінити свій коментар, потрібно затиснути його пальцем (або змахнути вліво, залежно від версії застосунку) і обрати опцію «Редагувати» у меню, що з’явиться.

Це оновлення є частиною ширшої стратегії Meta щодо впровадження схожих інструментів у всіх своїх соцмережах. Раніше Instagram вже дозволив редагувати приватні повідомлення (також протягом 15 хвилин), закріплювати до трьох чатів у папці вхідних та керувати сповіщеннями про прочитання.

Таке нововведення робить спілкування на платформі зручнішим, дозволяючи швидко виправляти випадкові друкарські помилки або уточнювати свої думки без зайвих маніпуляцій.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn