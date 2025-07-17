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Новини 17/07/2025

Компанії масово відмовляються від Oracle Java на користь відкритого коду

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Згідно нового опитування ITAM & SAM Survey 2025, майже 80% фахівців з ITAM і SAM (управління IT-інфраструктурою) відмовились від програмного забезпечення Oracle Java. Ключовими причинами цього названо зростання витрат, ризики аудиту та плутанину з ліцензуванням на основі кількості співробітників, пише InfoWorld.

У січні 2023 року Oracle переглянула свою модель ліцензування Java, запустивши універсальну підписку Java SE, в якій відбувся перехід від оплати за кожний пристрій або процесор до оплати за кожного співробітника.

Цей новий підхід вимагає, щоб будь-яка організація, яка використовує Oracle Java за межами ліміту безкоштовного використання, ліцензувала програмне забезпечення для кожного співробітника, незалежно від того, скільки з них фактично використовують Java.

Визначення терміну «працівник» в Oracle є широким і охоплює не лише штатних та неповних працівників, а й підрядників, тимчасових працівників та агентів, задіяних у внутрішніх операціях.

Як наслідок, навіть мінімальне використання Java в межах підприємства — наприклад, кількома розробниками або окремими програмами — може призвести до ліцензування всіх співробітників, що збільшує ризик завищених витрат на ліцензування Java через обмежене розгортання.

До 2023 року ліцензії Java SE для ПК і серверів коштували приблизно $2,50 за користувача та $25 за ядро процесора на місяць відповідно. З появою універсальної підписки Java SE ціни починаються від $15 за співробітника на місяць для підприємств з кількістю співробітників менше 1000, і поступово знижуються для великих компаній, падаючи до $12 при 1000 співробітників і до $5,25 для підприємств з кількістю співробітників понад 40 000.

Нагадаємо, що не так давно Oracle випустила бета-версію Code Assist — віртуального помічника та генератора коду на базі штучного інтелекту.

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