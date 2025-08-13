Користувачі Copilot отримали безкоштовний доступ до моделі міркування GPT-5

Додаток Copilot від Microsoft для Windows 11 (і Windows 10) тепер підтримує розширений режим міркування на базі GPT-5. Опція вже доступна усім користувачам і не потребує оновлення програми, пише Windows Latest.

У Windows 11 безкоштовний обліковий запис ChatGPT може надсилати до 10 повідомлень за допомогою GPT-5, перш ніж перейде на менш потужну модель (GPT-5-mini). Що стосується «мислячої» версії моделі, то для безкоштовних облікових записів ChatGPT пропонує лише один запит з роздумами на день.

З іншого боку, ChatGPT Plus, який коштує $20 на місяць, пропонує ліміт, за яким можна надсилати до 160 простих запитів кожні три години та 10 запитів на «міркування».

Щоб побачити, наскільки добре Copilot працює з GPT-5 Thinking, йому було поставлено 10 складних запитань на Python з різними тематичними дослідженнями. Чат-бот щоразу точно відповідав, але Copilot припинив запитувати GPT-5-thinking після п’яти спроб на день. Це краще, ніж безкоштовний ChatGPT, який обмежений лише одним повідомленням з «роздумами» на день.

Щоб безкоштовно використовувати GPT-5 у Copilot, вам потрібно відкрити copilot.microsoft.com у будь-якому браузері (для швидшого доступу краще використовувати Edge) або завантажити програму Copilot з Microsoft Store на свій ПК.

Режим Smart відображається автоматично після входу в обліковий запис Microsoft. Якщо ви цього не бачите, просто потрібно зачекати. Щоб пришвидшити запуск, можна скинути налаштування програми та очистити кеш.