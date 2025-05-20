Криптоплатформа Trustee Plus припинила реєстрацію нових користувачів із України

Партнер видання

Криптогаманець Trustee Plus припинив реєстрацію нових користувачів із України у зв’язку з регуляторною невизначеністю. Про це повідомив канал Incrypted Headlines.

Канал опублікував скріншот переписки зі службою підтримки криптогаманця, де фахівці платформи відповіли на питання українською мовою, чому користувач не зміг зареєструватися у системі.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

«На жаль реєстрація українців, які знаходяться на території України була обмежена у звʼязку з регуляторною невизначеністю. Українці, які є резидентами ЄС, тобто постійно проживають на території ЄС та мають відповідний правовий статус, можуть безперешкодно отримати доступ до сервісів Trustee Plus», — повідомили у службі підтримки.

За інформацією служби підтримки компанії, наразі невідомо коли ситуація може змінитись.

«Якщо, ви не знаходитись в підсанкційні юрисдикції, більшість сервісів вам буде доступна крім платіжної картки, нашого спільного продукту з Quicko. Тобто, ви не зможете стати клієнтом Quicko», — повідомили в компанії.

Щодо причин, у Trustee повідомили, що їх є багато, але чимале значення має відсутність правової визначеності. Офіційно сервіс вирішив відкласти плани експансії на український ринок та зупинити дослідження цього ринку.

Наразі невідомо, чи зачепить ця зміна старих користувачів сервісу.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.