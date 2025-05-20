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Новини 20/05/2025

Криптоплатформа Trustee Plus припинила реєстрацію нових користувачів із України

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Криптогаманець Trustee Plus припинив реєстрацію нових користувачів із України у зв’язку з регуляторною невизначеністю. Про це повідомив канал Incrypted Headlines.

Канал опублікував скріншот переписки зі службою підтримки криптогаманця, де фахівці платформи відповіли на питання українською мовою, чому користувач не зміг зареєструватися у системі.

«На жаль реєстрація українців, які знаходяться на території України була обмежена у звʼязку з регуляторною невизначеністю. Українці, які є резидентами ЄС, тобто постійно проживають на території ЄС та мають відповідний правовий статус, можуть безперешкодно отримати доступ до сервісів Trustee Plus», — повідомили у службі підтримки.

За інформацією служби підтримки компанії, наразі невідомо коли ситуація може змінитись.

«Якщо, ви не знаходитись в підсанкційні юрисдикції, більшість сервісів вам буде доступна крім платіжної картки, нашого спільного продукту з Quicko. Тобто, ви не зможете стати клієнтом Quicko», — повідомили в компанії.

Щодо причин, у Trustee повідомили, що їх є багато, але чимале значення має відсутність правової визначеності. Офіційно сервіс вирішив відкласти плани експансії на український ринок та зупинити дослідження цього ринку.

Наразі невідомо, чи зачепить ця зміна старих користувачів сервісу.

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