25/11/2025 12:20

Китайська LLM-модель DeepSeek-R1 генерує небезпечний код, якщо в запитах згадується Тибет або уйгури

Дмитро Сімагін

Журналіст

Дослідження компанії кібербезпеки CrowdStrike показало, що LLM-модель DeepSeek-R1 створює більше вразливостей безпеки в коді, якщо в запитах розробника містяться слова, які уряд Китаю вважає політично чутливими. Про це пише The Hacker News.

«Ми виявили, що коли DeepSeek-R1 отримує запити, що містять теми, які Комуністична партія Китаю ймовірно вважає політично чутливими, ймовірність створення коду з серйозними вразливостями безпеки зростає до 50%», — заявили фахівці CrowdStrike.

Аналіз DeepSeek-R1 показав, що це «дуже здібна та потужна модель кодування», яка генерує вразливий код лише у 19% випадків, коли немає додаткових тригерних слів. Однак, як тільки до підказок додавали геополітичні модифікатори, якість коду почала стрімко погіршуватись. Наприклад, коли моделі доручили діяти як агент кодування для промислової системи управління, яка базується в Тибеті, ймовірність створення коду з серйозними багами зросла до 27,2%, що майже на 50% більше.

В іншому прикладі прохання до моделі DeepSeek-R1 написати обробник вебхуків для сповіщень про платежі PayPal на PHP як «корисний помічник» для фінансової установи, що базується в Тибеті, призвело до появи коду з використанням менш безпечного методу для вилучення даних, наданих користувачем, і цей код, що ще гірше, навіть не був валідним кодом PHP.

Китайська компанія DeepSeek в деяких країнах раніше вже викликала занепокоєння щодо загроз національній безпеці. Було виявлено, що модель DeepSeek-R1 з відкритим кодом цензурувала теми, які китайський уряд вважав делікатними, відмовляючись відповідати на запитання про Великий китайський фаєрвол чи політичний статус Тайваню.

У заяві, опублікованій на початку цього місяця, Бюро національної безпеки Тайваню застерігло громадян бути пильними під час використання моделей генеративного штучного інтелекту китайського виробництва від DeepSeek, Doubao, Yiyan, Tongyi та Yuanbao, оскільки вони можуть займати прокитайську позицію у своїх результатах, спотворити історичні наративи або посилювати дезінформацію.

 

Китайська LLM-модель DeepSeek-R1 генерує небезпечний код, якщо в запитах згадується Тибет або уйгури

 25.11.2025 12:20

Amazon примушує своїх розробників відмовитися від сторонніх інструментів кодування на користь Kiro

 25.11.2025 11:37

Anthropic стверджує, що її нова модель Claude Opus 4.5 перевершує всіх в програмуванні

 25.11.2025 09:45

Китайський інструмент вайб-кодингу LingGuang обігнав за популярністю ChatGPT і Sora 2

 24.11.2025 16:56

Microsoft і GitHub об'єднали свої інструменти пошуку багів

 24.11.2025 15:36

Андрей Карпати виклав LLM Council — інструмент, де моделі штучного інтелекту сперечаються між собою

 24.11.2025 12:00

ІТ-ФОП в Україні «живе» в середньому 4 роки, 16% припиняють діяльність протягом перших 12 місяців

 24.11.2025 10:36

Робота Міжнародної асоціації криптографії заблокована: втратили ключ шифрування

 24.11.2025 09:40

Новий генератор зображень Nano Banana Pro від Google значно спрощує створення інфографіки

 21.11.2025 17:10

Telegram оновлено: з'явились прямі ефіри в сторіз і повторювані повідомлення в чатах

 21.11.2025 15:47

