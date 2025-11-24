Китайський інструмент вайб-кодингу LingGuang обігнав за популярністю ChatGPT і Sora 2

Інструмент кодування LingGuang від китайської компанії Ant Group менше ніж за тиждень досяг першого мільйона завантажень. Додаток призначено для створення «за 30 секунд» мобільних програм з простим функціоналом, пише Business Insider.

LingGuang, яким можна скористатись у веб-версії, а також знайти на App Store та деяких Android-маркетплейсах, за 4 дні з часу релізу встановив новий рекорд — 1 мільйон завантажень, що швидше, ніж такі популярні програми, як ChatGPT і Sora 2 від OpenAI.

24 листопада 2025 року очікується новий рекорд — два мільйони скачувань. Примітно, що в Google Play нового додатку ще немає, принаймні в українській версії магазину.

Скористатись новим інструментом вайб-кодингу поки можуть лише жителі Китаю. При реєстрації для надсилання запиту на сайті LingGuang необхідно вказати китайський номер телефону. А сам сайт програми не має навіть англійського інтерфейсу.

«LingGuang дарує кожному власного персонального ШІ-розробника: того, хто може писати код, створювати візуали, будувати програми та перетворювати складні ідеї на прості рішення — прямо у вашій кишені», — заявив технічний директор Ant Group Хе Чжен’юй.

Компанія Ant Group, яка створила LingGuang, входить до структури Alibaba. Крім вайб-кодингу в додатку можна генерувати інтерактивні графіки, 3D-моделі та анімацію.