«Китайці демпінгують»: Alibaba Group пропонує місячний доступ до LLM-моделей лише за 50 гривень

Компанія Alibaba Cloud оголосила про запуск Coding Plan — дворівневої підписки на доступ до LLM-моделей з відкритим кодом Qwen3.5, GLM-5, MiniMax M2.5 та Kimi K2.5. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на QQ.

Базовий пакет Coding Plan Lite, який орієнтований на роботу з кодом, пропонує до 18 000 запитів на місяць. При цьому нові користувачі платять лише 7,9 юанів за перший місяць ($1,15 або 50 гривень), з наступного — 39,9 юанів.

Преміум-пакет Pro пропонує 90 000 запитів на місяць, нові користувачі платять лише 39,9 юанів за перший місяць (250 грн), потім 200 юанів (1258 грн).

У межах свого тарифу користувачі Coding Plan можуть вільно перемикатися між різними LLM: Qwen 3.5 від Alibaba та іншими моделями від китайських компаній: Zhipu AI, Moonshot AI та MiniMax Group. Тарифний план підтримує роботу з такими популярними інструментами кодування, як Qwen Code, Claude Code, Cline та OpenClaw.

За твердженням Alibaba Cloud, нативна мультимодальна модель Qwen3.5, яка випущена напередодні Нового року, досягла вражаючих результатів, встановивши новий рекорд економічної ефективності в комплексних бенчмарк-оцінках логічного висновку, програмування та агентного інтелекту.

Випустивши значне оновлення у вигляді Qwen 3.5, компанія Alibaba прагне випередити інший зірковий стартап з КНР — DeepSeek, чия нова модель буде представлена в найближчі тижні. Модель Qwen 3.5 розроблена для підтримки роботи агентів і може розпізнавати текст, фото та відео. Також вона здатна аналізувати відео тривалістю до двох годин.

