Новини 18/11/2025 17:01

Лінус Торвальдс не проти вайб-кодингу, але не для професійної розробки

Дмитро Сімагін

Журналіст

Творець Linux і Git Лінус Торвальдс заявив на саміті Linux Foundation Open Source Summit у Сеулі, що він «досить позитивний» щодо вайб-кодування, але розглядає його скоріше як елемент навчання, а не як професійну розробку програмного забезпечення. Про це пише The Register.

Торвальдс, який зараз є технічним керівником підтримки ядра Linux, сказав, що «останні майже 20 років я не був його програмістом». Що стосується Git, який він теж свого часу створив, то тут Лінус висловився: «я просто дивлюся на нього збоку».

На запитання про процес розробки ядра Linux Торвальдс відповів, що його роль змінилася:

«Раніше я казав, що моя робота часто полягає в тому, щоб говорити «ні», відкидаючи нові ідеї, які було б важко підтримувати, але тепер мені іноді доводиться говорити «так» новим речам, незважаючи на опір давніх розробників, які «ніби застрягли в колії». 

Під останнім твердженням Торвальдс мав на увазі спірне питання щодо інтеграції Rust в ядро Linux. «Rust насправді стає реальною частиною ядра, а не цією експериментальною річчю», — сказав він, додавши, що цей процес зайняв більше часу, ніж очікувалося.

На запитання, чи непокоїть його те, що бум штучного інтелекту призвів до того, що апаратним забезпеченням керує власне мікроядро графічного процесора Nvidia та мова CUDA, а не Linux з відкритим кодом, Торвальд відповів:

«Це насправді нічим не відрізняється від user space.. Однією з приємних рис штучного інтелекту є те, що він зробив Nvidia хорошим гравцем у сфері ядра Linux».

На думку Лінуса, проблема зі штучним інтелектом полягає в тому, що пошукові роботи «сильно руйнують значну частину нашої інфраструктури», оскільки вони збирають дані з вихідного коду kernel.org. 

Щодо вайб-кодування, то тут Торвальдс описав себе як «досить позитивного», але якщо це не стосується розробки ядра. Комп’ютери стали складнішими, ніж коли він навчався кодувати та «набирав програми з комп’ютерних журналів». За його словами, вайб-кодування — це чудовий спосіб для людей «змусити комп’ютери робити те, що вони, можливо, не змогли б зробити інакше».

Нагадаємо, що кілька місяців тому Лінус Торвальдс був вимушений втрутитись в конфлікт між розробниками ядра Linux.

