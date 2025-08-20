logo

Новини 20/08/2025

MCP тепер доступний для всіх у Visual Studio

Дмитро Сімагін

Журналіст

Представлений Anthropic у 2024 році стандарт Model Context Protocol (MCP), який використовується для підключення агентів штучного інтелекту (у тому числі LLM-моделей) до зовнішніх інструментів, сервісів та джерел даних, тепер доступний у Visual Studio. Про це повідомляє Neowin.

Розробники, які працюють з Visual Studio, мають безперешкодну інтеграцію з локальними або віддаленими серверами MCP, які використовують конфігурацію .mcp.json. Visual Studio також підтримує специфікацію автентифікації MCP, тому тепер можна безпечно підключатися до будь-якого сервера MCP, незалежно від того, який постачальник автентифікації використовується.

Крім того, Microsoft спростила розробникам підключення до серверів MCP навіть поза межами Visual Studio. Для цього у Visual Studio можна просто натиснути на зелений значок + у вікні вибору інструментів GitHub Copilot Chat, щоб швидко додати нові сервери. Тобто, тепер більше не потрібно вручну копіювати та вставляти конфігурації JSON. ІТ-адміністратори також матимуть детальний контроль над функціями сервера MCP, які вони можуть перемикати через налаштування політик GitHub.

У Microsoft вважають, що інтеграція з MCP покращить робочі процеси розробки завдяки прямій інтеграції в Copilot Chat, корпоративному підключенню та можливості вести більш глибокі розмови з Copilot.

Нагадаємо, що кілька днів тому Microsoft оновила Microsoft Store для Windows 10 та 11. Це видалило можливість постійно призупиняти оновлення програм. Тепер користувачі можуть призупиняти автоматичні оновлення програм лише на період від одного до п’яти тижнів.

