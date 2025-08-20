MCP тепер доступний для всіх у Visual Studio

Представлений Anthropic у 2024 році стандарт Model Context Protocol (MCP), який використовується для підключення агентів штучного інтелекту (у тому числі LLM-моделей) до зовнішніх інструментів, сервісів та джерел даних, тепер доступний у Visual Studio. Про це повідомляє Neowin.

Розробники, які працюють з Visual Studio, мають безперешкодну інтеграцію з локальними або віддаленими серверами MCP, які використовують конфігурацію .mcp.json. Visual Studio також підтримує специфікацію автентифікації MCP, тому тепер можна безпечно підключатися до будь-якого сервера MCP, незалежно від того, який постачальник автентифікації використовується.

Крім того, Microsoft спростила розробникам підключення до серверів MCP навіть поза межами Visual Studio. Для цього у Visual Studio можна просто натиснути на зелений значок + у вікні вибору інструментів GitHub Copilot Chat, щоб швидко додати нові сервери. Тобто, тепер більше не потрібно вручну копіювати та вставляти конфігурації JSON. ІТ-адміністратори також матимуть детальний контроль над функціями сервера MCP, які вони можуть перемикати через налаштування політик GitHub.

У Microsoft вважають, що інтеграція з MCP покращить робочі процеси розробки завдяки прямій інтеграції в Copilot Chat, корпоративному підключенню та можливості вести більш глибокі розмови з Copilot.

